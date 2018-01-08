'Eski İran lideri Ahmedinejad gözaltında' iddiası

İran'da 20'den fazla eylemcinin öldüğü hükümet karşıtı gösterileri 'teşvik ettiği' gerekçesiyle İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Ancak bu iddia Ahmedinejad'ın avukatı tarafından yalanlandı.

© AFP 2017/ Atta Kenare İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

Arap basını, İran eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın İran'daki karışıklığı teşlvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etti.

İddiaya göre, bir süredir suçlamaların odağında olan ve ülkeyi 2005-2013 yılalrı arasında yöneten Ahmedinejad, Şiraz kentinde gözaltına alındı.

Londra merkezli El-Kuds El Arabi gazetesinin Tahran'daki 'güvenilir kaynaklara' dayandırdığı habere göre İran otoriteleri Ahmedinejad'ın gözaltına alınmasını ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de onayladı.

Gazetenin aktardığına göre 28 Aralık 2017'de Bushehr kentine bir ziyaret gerçekleştiren Ahmedinejad buradaki konuşmasında 'İran'ın yanlış yönetimin ceremesini çektiğini', 'mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümetinin ülkeye sahip olduklarını sandığını ve halkın cahil olduğuna inandıklarını' söylemişti.

AVUKATI: İDDİA DOĞRU DEĞİL

İran hükümeti iddiayla ilgili resmi bir açıklama yapmazken Ahmedinejad'ın avukatı gözaltı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

DHA'nın aktardığına göre Ahmedinejad'ın avukatı Adil Haydari yaptığı açıklamada, Ahmedinejad'ın tutuklandığına dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyledi.