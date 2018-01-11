İsrail-Gazze sınırında çatışma: 1 Filistinli öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze’deki El Bureij kampı doğusunda yer alan sınır bölgesinde yaşanan çatışmalar esnasında bir Filistinlinin göğsünden vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.
© REUTERS/ Mohammed Salem
İsrail askerleri tarafından öldürülen kişinin 16 yaşındaki Amir Abed Abu Masa'ad olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, 3 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından İsrail-Gazze sınırında yaşanan çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.
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