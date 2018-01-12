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    Suudi Arabistan kadınlara stadyumlara girme hakkı tanıdı

    Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez stadyumda maç izledi

    © AFP 2018/
    Ortadoğu
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    Bu yıl itibarıyla kadınlara stadyumlara girme hakkı tanınan Suudi Arabistan'da ilk kez bir futbol karşılaşmasında kadınlar için özel bir bölüm ayrıldı. Cidde'deki karşılaşmayı izlemeye gelen kadınlar, ülkenin içerisine girdiği reform sürecinden memnun.

    Suudi Arabistanlı kadınlar
    Faisal Al Nasser
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    Suudi Arabistan, kadınlara yönelik tanıdığı yeni haklara bir yenisini daha ekleyerek, şimdiye kadar sadece erkeklerin girebildiği stadyumlara kadınların da girebilmesine izin verdi. Geçen sene sonunda alınan karar 2018 yılı itibarıyla uygulamaya kondu. Cidde'de El Ehli ve El Betin takımları arasında oynanan maçın seyircileri arasında kadınlar da yer aldı.

    KADINLAR İÇİN ÖZEL TRİBÜN

    Karşılaşmayı izlemek üzere Cidde Stadyumu'na gelen kadınlar, kendileri için ayrılan yerlere oturdu. Bazı kadınların yanlarında çocuklarını da getirdiği görüldü.

    ​AFP'nin haberine göre, stadyuma gelen kadınlardan biri, 32 yaşındaki Lamiya Halid Nesir, maçı sabırsızlıkla beklediğini söyleyerek, stadyuma girmelerine izin vermesinin kendisini gururlandırdığını belirtti. Nesir, "Bu, bizleri iyi bir geleceğin beklediğini gösteriyor. Bu dönüşüme tanıklık etmekten çok mutluyum" dedi.

    Cidde Stadyumu'nda oynanan futbol maçına çok sayıda kadın ilgi gösterdi.
    © AFP 2018/
    Cidde Stadyumu'nda oynanan futbol maçına çok sayıda kadın ilgi gösterdi.

    'TARİHİ BİR GÜN'

    Rüveyda Kasım ismindeki taraftar ise kadınların stadyumda yer aldığı ilk maç için "Yapılan köklü değişikliklerin doruk noktası. Tarihi bir gün" yorumunu yaptı.

    Kasım, "Krallığın birçok ülkenin kabul ettiği medeni uygulamaları benimsemesinden son derece mutlu ve gururluyum" dedi.

    ​Suudi hükümeti kadınların cumartesi ve perşembe günleri yapılacak ikinci ve üçüncü maçlara da katılabileceğini açıkladı.

    TAKIMIN RENKLERİNDE ÇARŞAF

    Maçtan saatler önce, Suudi Arabistan'daki futbol kulüpleri sosyal medya üzerinden kadınları tribünlere davet eden mesajlar paylaştı. Bazı kulüpler ise, Suudi Arabistan'da kadınların giydiği çarşafları takımın renklerinde tasarlayarak reklam kampanyaları yaptı.

    Suudi Havayolları, maçları izlemek üzere seyahat edecek beş aileye bedava bilet kampanyası düzenledi.

    SUUDİ KRALİYETİ, 'İMAJINI' DÜZELTMEYİ HEDEFLİYOR

    Suudi Arabistan- Kadın
    © AP Photo/ Hasan Jamali
    Suudi kadınlar kamyon ve motosiklet de kullanabilecek
    Suudi Arabistan bir süredir kadınlara tanınan yeni haklarla gündeme geliyor. Son olarak, 25 yaşından daha büyük kadınların yanlarında bir erkek olmadan tek başına seyahat edebileceği duyuruldu. 

    Suudi Kraliyeti'nin İslam'ın köktenci bir yorumu olan Vahhabi mezhebine mensup olduğu ülkede, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman turizm sektörünü canlandırmak, ekonomiyi çeşitlendirmek ve ülkenin aşırı muhafazakar imajını düzeltmek adına bir dizi büyük projeyi başlatmıştı.

    Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, eylül ayında yayınladığı kararnameyle kadınların ehliyet alarak araç kullanmasına imkan sağlanacağını duyurmuştu.

    Etiketler:
    Kadınlar, Futbol, Cidde, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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