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    Mahmud Abbas Ramallah Filistin Merkez Konseyi

    Netanyahu: Abbas İsrail'e hizmet ediyor

    © REUTERS/ Mohamad Torokman
    Ortadoğu
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    Filistin liderinin 'Oslo'yu İsrail'in öldürdüğüne' dair son konuşmasına ''Sınırları ne olursa olsun Yahudi halkının devletini tanımayı reddettiği gerçeğini gözler önüne seriyor'' tepkisini gösteren Netanyahu, ''Abbas'ın konuşması bizim siyasi amaçlarımıza her şeyden çok hizmet ediyor'' dedi.

    İslam İşbirliği Teşkilatı
    © AFP 2018/ Yasin Akgül
    İstanbul'da toplanan İİT: Doğu Kudüs, Filistin Devleti’nin başkenti ilan edilmiştir
    ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasına karşı ''İsrail'le Oslo dahil tüm anlaşmaları reddederiz'' resti çekmiş olan Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, bu kez 'Oslo Anlaşmalarını İsrail'in öldürdüğünü' dile getirdi. Hindistan'ı ziyaret etmekte olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise kendisinin siyasi hedeflerine Abbas'tan yardım eden bir açıklama geldiğini söyledi.

    'YÜZYILIN TOKADINI İADE EDECEĞİZ'

    Abbas, pazar günü Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi'ne hitabında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıması ve dayattığı barış planından söz ederken "Yüzyılın anlaşması yüzyılın tokadı oldu ve bunu kabul etmeyeceğiz, tokadı aynen iade edeceğiz" dedi. Bundan sonra ABD'den gelecek hiçbir barış planını kabul etmeyeceklerini tekrarlayan Abbas, "Oslo'yu diyorum, artık Oslo yok" vurgusunu yaptı. Ancak başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti esası üzerine iki devletli çözüm taleplerine bağlı kaldıklarını ifade etti.

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
    © REUTERS/ Mohamad Torokman/
    Filistin: ABD'nin Abbas'ı devirme planları olduğuna dair istihbarat edindik
    'TARİHTE YAHUDİ DEVLETİ YOK'

    2. Dünya Savaşı'nda birçok Yahudinin Filistin'e göç etmektense Avrupa'da kalıp ölmeyi tercih ettiğini, özellikle Ortadoğu ülkelerindeki Yahudilerin hiç kimsenin gitmek istemediği kutsal topraklara gitmeye zorlandığını anlatan Abbas, İsrail'in sadece bir Yahudi kolonisi projesi olduğu, Yahudi diniyle alakası olmadığı, kuruluş sebebinin Batılı devletlerin Ortadoğu'daki çıkarları olduğundan söz etti. Tarihte hiçbir Yahudi devletinin olmadığı iddiasını dile getirdi.

    Yair Netanyahu - Benyamin Netanyahu
    © AFP 2018/ THOMAS COEX
    Oğlunun striptiz kulübü tapeleri Netanyahu'yu ele verdi
    'MASKE DÜŞTÜ, GERÇEK ÇIKTI'

    Bu çıkışa yanıt veren İsrail Başbakanı, "Ebu Mazin'in (Abbas) söylediklerini işittim. Nihayet maskeyi indirdi ve uzun yıllardır anlatmaya çalıştığım basit gerçeği gün yüzüne çıkardı. O da Filistinlilerle aramızdaki çekişmenin tarihi arka planında Filistinlilerin, sınırları ne olursa olsun Yahudi halkının devletini tanımayı reddetmesinin olduğu" dedi.

    'ABBAS DEĞİŞMEDİKÇE BARIŞ OLMAYACAK'

    ''Abbas'ın konuşmasının hem üslubu hem de içeriği bizim gerçeği göstermemize yardımcı oluyor. Bu, bizim siyasi amaçlarımıza her şeyden çok hizmet ediyor'' iddiasında bulunan Netanyahu, "Abbas, açıkladığı son tutumunu değiştirmedikçe barış olmayacak. Abbas hem gerçeğe hem İsrail diplomasisine hizmet etti. Dünya liderleriyle yapacağım görüşmeler sonrasında bu daha netleşecek'' vurgusu yaptı. Filistin liderinin Trump'ın yeni barış planından korktuğunu, ama ABD'nin arabulucu rolünü bitirme çabalarının başarılı olamayacağını sözlerine ekledi. 

    ​Netanyahu, İsrail-Mısır ablukası altındaki Gazze ile ile ilgili İsrail güvenlik yetkililerinin yaptığı ''Ekonomi ve altyapı çöktü çökecek'' uyarısı üzerine insani yardım vaadinde bulndu.

     

    Etiketler:
    Mahmud Abbas, Benyamin Netanyahu, Filistin, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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