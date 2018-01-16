Netanyahu: Abbas İsrail'e hizmet ediyor

Filistin liderinin 'Oslo'yu İsrail'in öldürdüğüne' dair son konuşmasına ''Sınırları ne olursa olsun Yahudi halkının devletini tanımayı reddettiği gerçeğini gözler önüne seriyor'' tepkisini gösteren Netanyahu, ''Abbas'ın konuşması bizim siyasi amaçlarımıza her şeyden çok hizmet ediyor'' dedi.

ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasına karşı ''İsrail'le Oslo dahil tüm anlaşmaları reddederiz'' resti çekmiş olan Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, bu kez 'Oslo Anlaşmalarını İsrail'in öldürdüğünü' dile getirdi. Hindistan'ı ziyaret etmekte olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise kendisinin siyasi hedeflerine Abbas'tan yardım eden bir açıklama geldiğini söyledi.

​'YÜZYILIN TOKADINI İADE EDECEĞİZ'

Abbas, pazar günü Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi'ne hitabında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıması ve dayattığı barış planından söz ederken "Yüzyılın anlaşması yüzyılın tokadı oldu ve bunu kabul etmeyeceğiz, tokadı aynen iade edeceğiz" dedi. Bundan sonra ABD'den gelecek hiçbir barış planını kabul etmeyeceklerini tekrarlayan Abbas, "Oslo'yu diyorum, artık Oslo yok" vurgusunu yaptı. Ancak başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti esası üzerine iki devletli çözüm taleplerine bağlı kaldıklarını ifade etti.

© REUTERS/ Mohamad Torokman/ Filistin: ABD'nin Abbas'ı devirme planları olduğuna dair istihbarat edindik

2. Dünya Savaşı'nda birçok Yahudinin Filistin'e göç etmektense Avrupa'da kalıp ölmeyi tercih ettiğini, özellikle Ortadoğu ülkelerindeki Yahudilerin hiç kimsenin gitmek istemediği kutsal topraklara gitmeye zorlandığını anlatan Abbas, İsrail'in sadece bir Yahudi kolonisi projesi olduğu, Yahudi diniyle alakası olmadığı, kuruluş sebebinin Batılı devletlerin Ortadoğu'daki çıkarları olduğundan söz etti. Tarihte hiçbir Yahudi devletinin olmadığı iddiasını dile getirdi.

© AFP 2018/ THOMAS COEX Oğlunun striptiz kulübü tapeleri Netanyahu'yu ele verdi

Bu çıkışa yanıt veren İsrail Başbakanı, "Ebu Mazin'in (Abbas) söylediklerini işittim. Nihayet maskeyi indirdi ve uzun yıllardır anlatmaya çalıştığım basit gerçeği gün yüzüne çıkardı. O da Filistinlilerle aramızdaki çekişmenin tarihi arka planında Filistinlilerin, sınırları ne olursa olsun Yahudi halkının devletini tanımayı reddetmesinin olduğu" dedi.

PM Netanyahu: Mahmoud Abbas has torn off the mask & shown to the public the simple truth: The root of the conflict between us & the Palestinians is their steadfast refusal to recognize the Jewish state in any borders whatsoever. pic.twitter.com/YWJEZlUS2A — Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) 15 Ocak 2018

​'ABBAS DEĞİŞMEDİKÇE BARIŞ OLMAYACAK'

''Abbas'ın konuşmasının hem üslubu hem de içeriği bizim gerçeği göstermemize yardımcı oluyor. Bu, bizim siyasi amaçlarımıza her şeyden çok hizmet ediyor'' iddiasında bulunan Netanyahu, "Abbas, açıkladığı son tutumunu değiştirmedikçe barış olmayacak. Abbas hem gerçeğe hem İsrail diplomasisine hizmet etti. Dünya liderleriyle yapacağım görüşmeler sonrasında bu daha netleşecek'' vurgusu yaptı. Filistin liderinin Trump'ın yeni barış planından korktuğunu, ama ABD'nin arabulucu rolünü bitirme çabalarının başarılı olamayacağını sözlerine ekledi.

​Netanyahu, İsrail-Mısır ablukası altındaki Gazze ile ile ilgili İsrail güvenlik yetkililerinin yaptığı ''Ekonomi ve altyapı çöktü çökecek'' uyarısı üzerine insani yardım vaadinde bulndu.