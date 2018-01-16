'Sözcü: Afrin, koalisyonun operasyon sahası içinde yer almıyor'

Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül Erdoğan: Afrin operasyonu Suriyeli muhaliflerle birlikte yapılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan YPG'ye karşı Afrin'e harekatın eli kulağında olduğuna dair açıklamalar yapar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye 'tarafını seç' mesajı gönderirken, ABD öncülüğündeki koalisyonun tepkisi soru işareti. Middle East Eye (MEE), Aranews gibi siteler için serbest muhabirlik yapan siyasi analist Wladimir van Wilgenburg, 'Türkiye'nin Afrin'e olası saldırısıyla' ilgili Koalisyon Sözcüsü Ryan Dillon'a soru yönelttiğini Twitter'dan duyurdu.

Wladimir (@vvanwilgenburg) hesabından şu mesaj paylaşıldı: @koalisyon sözcüsünün Afrin'e olası Türk saldırısına tepkisi: ''Afrin, koalisyonun operasyon yaptığı alanlar içinde yer almıyor''

.@coalition spokesperson reaction towards possible Turkish attack on Efrin: "Afrin is not located within the Coalition's area of operations" — Wladimir (@vvanwilgenburg) 16 Ocak 2018

'SADECE BANA SÖYLEDİ'

​Razan isimli kullanıcının ''İki gündür koalisyonun sitesini ve Twitter hesabını kontrol ediyorum, ama Afrin'le ilgili hiçbir şey yok. Buna şaşırmıyorum. Sözcünün açıklamasıyla ilgili verebileceğin bir link var mı'' yanıtı üzerine de Wladimir van Wilgenburg ''Bu, sözcünün benim soruma verdiği yanıt, dolayısıyla online bulamazsın'' dedi.

'ABD'NİN YPG'YE YARDIM ETMEME İHTİMALİ'

Bunun ardından da Küresel Koalisyon'un (The Global Coalition) @coalition adresinde konuyla ilgili herhangi bir açıklama belirmedi. Ancak sosyal medyada Türkiye'nin harekat düzenlemesi halinde koalisyonun Afrin'i yalnız bırakması ihtimaliyle ilgili tartışma başladı.