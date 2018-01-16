Pentagon'dan 'YPG ordusu' açıklaması: Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz

Afrin'e harekat hazırlığındaki Ankara'nın büyük tepki gösterdiği ABD ile DSG'nin 30 bin kişilik sınır güvenlik gücü kurma girişimine dair Pentagon'dan açıklama geldi: Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz, Türkiye ile görüşüyoruz.

Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırında konuşlanmak üzere ABD'nin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile kurmayı planladığı sınır gücüne ilişkin Pentagon'dan açıklama geldi.

'TÜRKİYE'YLE YAKIN İLETİŞİMİMİZ VAR'

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Suriye'de kurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını ve Türk yetkililerle konuyu görüştüklerini bildirdi.

Pahon, "Şu anda eğitilen (Sınır) Güvenlik Gücü ile ilgili Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz ve NATO müttefikimiz Türkiye ile düzenli yakın iletişimimiz var" dedi.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu DSG'nin öncülüğünde kurulacak "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda görüşmelerin olup olmadığına ilişkin soruya Pahon, "ABD hükümet yetkilileri ile Türk mevkidaşları arasında devam eden görüşmelerin konusu tam da bu konu" yanıtını verdi.

Görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini kaydeden Pahon'un açıklamasında "varsayılan Sınır Güvenliği Gücü" ifadesini kullanması da dikkati çekti.

Pahon ayrıca, konunun Pentagon'un gündeminde olduğunu aktardı.