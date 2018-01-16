'Yüzyılın tokadı': Filistin ile İsrail arasında, ABD yerine kim arabulucu olacak?

Russia Today (RT) Filistin yönetiminin yeni tutumunun Arap-İsrail çatışmasıyla ilgili gelişmeleri ne şekilde etkileyeceğini araştırdı.
'PLANI KABUL ETMİYORUZ'
ABD'nin, Filistin-İsrail barış görüşmelerindeki arabuluculuğunu ve ABD'nin Filistin-İsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı ve 'yüzyılın anlaşması' olarak isimlendirdiği planı kabul etmediklerini vurgulayan Abbas, "Yüzyılın anlaşması aslında yüzyılın tokadıdır" diye konuştu.
'FİLİSTİN DOĞU KUDÜS'TE ISRARCI'
RT'ye konuşan Zinin, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi, ileride yapılacak müzakerelerin önünü kapatıyor" ifadelerini kullandı. Zinin, Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün başkentleri olarak kabul edilmesi konusunda mücadele etmeye kararlı olmaları sebebiyle, ABD'nin Trump'ın damadı Jared Kushner'in öne sürdüğü planın Abbas tarafından kabul edilemez olduğunu kaydetti.
'ABD TAMAMEN İSRAİL TARAFINDA OLDUĞUNU GÖSTERDİ'
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü'nden Boris Dolgov ise, RT'ye verdiği röportajda, "Mahmud Abbas'ın açıklamaları, Trump'ın Kudüs açıklamalarına ve İsrail'in diğer devletleri Trump'ın örneğini izlemeye çağırmasına verilen tepkinin bir devamı" ifadelerini kullandı.
YENİ ARABULUCULAR
Zinin, Filistin ile İsrail arasındaki durumun herhangi bir arabulucu tarafından düzeltilmesinin çok güç olacağını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:
"Müzakereleri başlatma inisiyatifini uluslararası örgütler de, Birleşmiş Milletler (BM) de, (BM, AB, ABD ve Rusya'nın oluşturduğu) ‘Ortadoğu Dörtlüsü' de alabilir. Fakat ABD böyle bir tutuma girdiğine göre dörtlüye de sorular sorulacak."
'FİLİSTİNLİLER ARASINDA FİKİR BİRLİĞİ YOK'
Zinin, Moskova'nın tutumunun tüm tarafların daha önceki anlaşmalara uymalarının vurgulanmasından ibaret olduğunu da sözlerine ekledi.
ABD'nin arabuluculuğundan vazgeçmenin oldukça güç olacağına dikkat çeken Dolgov, "Arap ve Müslüman ülkeler dahil, bölgenin birçok ülkesi ABD'nin siyasetinin minvalinden ilerliyor ve dünya toplumunda da ABD'ye bağlı olan oldukça fazla ülke var" diye konuştu.
‘OSLO ANLAŞMASI BİTİK'
Abbas'ın Oslo anlaşmasının işe yaramadığı hakkındaki açıklamasını hatırlatan Dolgov, anlaşmanın büyük bir kısmının uygulanmadığına dikkat çekti. Rus uzman, "Oslo anlaşmasının ve daha önce imzalanan anlaşmaların maddeleri, Filistin yönetiminin İsrail'le güvenlik alanında işbirliği yapmasını öngörüyordu, fakat Abbas, bu kısmın da uygulanmadığını düşünüyor" diye konuştu.
'MEVCUT ANLAŞMALARI GÖZDEN GEÇİRMEK KOLAY DEĞİL'
Dolgov, "Açıklamaların çoğu, Filistin yönetiminin tepkisini ortaya çıkarmayı ve dünya toplumunu İsrail'e baskı yapmak için hareketlendirmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.
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