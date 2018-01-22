Ankara'dan 'Afrin operasyonu Suriye'deki siyasi süreci etkilemez' mesajı

Operasyonun 3. gününde Türk diplomatik kaynaklar, 30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hazırlıkları ile Zeytin Dalı Operasyonu kapsamındaki diplomatik temaslar hakkında bilgi verdi.

Türkiye, 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Afrin'e yönelik askeri operasyon başlatmış, Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonun bölgeyi kontrol eden YPG'nin yanı sıra IŞİD'i de hedeflediğini duyurmuştu.

'RUSYA İLE TÜRKİYE SÜREKLİ KOORDİNASYON HALİNDE'

Astana'da başlayan Suriye barış görüşmelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki anlayış birliğine dayandığını ve bu sürece daha sonra İran'ın dahil olduğunu kaydeden yetkililer, Astana sürecinin, Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerine ivme kazandırmayı amaçladığını belirtti.

'BAŞTAN BERİ SURİYE'DEKi KÜRTLERİ YPG'NİN TEMSİL ETMEDİĞİNİ SÖYLÜYORUZ'

© AFP 2018/ Delil Souleiman Rojava temsilcisi: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için davet almadık

Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Rusya, Türkiye ve İran'ın üzerinde uzlaştığı gruplara mensup yaklaşık 1600 katılımcının katılacağını ifade eden yetkililer, Soçi'de Suriyeli Kürtler'in temsiliyle ilgili olarak "Biz baştan beri Suriye'deki Kürtleri YPG'nin temsil etmediğini söylüyoruz. Fakat Suriye'de Kürtleri temsil eden yapılar var, Suriye Kürt Ulusal Konseyi var, Cenevre'de görüşmelere bunlar katılıyor. Bunlar geniş bir Kürt tabanı temsil ediyorlar. Biz hem kendi önerilerimizi yaptık, hem de Rusya tarafı kendisi YPG dışında arazide aşiretlerden, sivil toplum kuruluşlarından Kürt temsilcileri listeye dâhil ediyorlar" ifadelerini kullandı. Yetkililer, Soçi'deki toplantıya BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın katılmasını istediklerini de bildirdi.

Yetkililer, Türkiye'nin Rusya ile Astana sürecinin başından beri ve Rusya ile düzenli istişare halinde olduğunu vurgulayarak "Rusya, arazide de Fırat Kalkanı'ndan dolayı sürekli koordiasyon halinde olduğumuz bir ülke. ABD ve diğer müttefik ülkelerle de istişare halindeyiz" dedi.

'AFRİN OPERASYONU SURİYE'DEKİ SİYASİ SÜRECİ ETKİLEMEZ'

Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunun Suriye'deki siyasi süreci nasıl etkileyeceğiyle ilgili de konuşan yetkililer, "Bizim harekatımız Suriye'deki siyasi süreci hiçbir şekilde etkilemez. Harekât yapılan yapı terörist bir yapı. Bu yapı Suriye'nin barış ve istikrarını, toprak bütünlüğünü bozan bir yapı. Dolayısıyla bu operasyonun siyasi süreci etkilemesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.