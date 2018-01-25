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    Afrin, Zeytin Dalı Harekatı

    Rusya: ABD'nin yeni Suriye stratejisi ülkeyi bölmeyi amaçlıyor

    © REUTERS/ Osman Orsal
    Ortadoğu
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'de izlediği yeni stratejinin ülkeyi bölmeye yönelik olduğunu ifade etti.

    Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Standford'daki konuşmasının ardından ABD'li askeri kaynakların yaptığı, Suriye'nin kuzeyinde Washington yönetiminde Kürt ağırlıklı bir sınır güvenlik gücü kurulmasına ilişkin açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda, ABD'nin yeni Suriye stratejisinin bu ülkenin bölünmesine yönelik olduğu görülüyor" dedi.

    'ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞINI SÜRDÜRME PLANLARI, SİYASİ ÇÖZÜME KATKI SUNMUYOR'

    TSK Afrin Alman üretimi Leopard tankları
    © AFP 2018/ OZAN KOSE
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    ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını sürdürme planlarının çözüm çabalarına katkı sunmadığını belirten Zaharova, "ABD, Suriye'nin meşru olarak seçilmiş devlet başkanını iktidardan indirmeyi Suriye'deki amaçları arasında tutmaya devam ediyor. Washington'un bu egemen devletin topraklarındaki askeri varlığını kalıcı hale getirmek istediği açıklandı. Bu yaklaşımın uluslararası hukuka aykırı olduğuna ve soruna siyasi çözüm bulunmasına katkı sunmadığına eminiz" ifadelerini kullandı.

    'AFRİN HAREKATI YENİ VE TEHLİKELİ BİR MEYDAN OKUMA'

    Diğer taraftan Zaharova, Türkiye'nin Afrin harekatını 'yeni ve tehlikeli bir meydan okuma' olarak niteledi.

    Zaharova, "Suriye toplumunun birliğini yeniden sağlama girişimleri, yeni ve tehlikeli meydan okumalarla karşı karşıya. Türk ordusunun Suriyeli muhalif birliklerle askeri operasyon düzenlediği Afrin'de de bu durum yaşanıyor" diye konuştu.

    Zaharova, "Bilindiği gibi, Türkiye, bunu Suriye hükümetinin kontrol etmediği kuzey bölgelerde oluşan ulusal güvenliğine yönelik tehdide yanıt olarak gerçekleştiriyor" diye ekledi.

    'AFRİN HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASINI RESMİ KAYNAKLARDA ALINTILAYABİLİR MİSİNİZ?'

    Gazeteciler, Zaharova'ya Rusya'nın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği harekatı desteklediğinin doğru olup olmadığını sordu.

    Zaharova şu yanıtı verdi: "Bu söylediğinizi resmi kaynaklarda bir yerde ya da bu konuda açıklama yapan resmi kaynakları alıntılayabilir misiniz? Biz, önemli, ilkesel ve eşsiz bir etkinlik olan Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi üzerinde çalışıyoruz ve bizce tüm güçler buna odaklanmalı."

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Operasyonu, Mariya Zaharova, ABD, Türkiye, Suriye, Rusya
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