Rusya, Kürtlere ihanet suçlamalarını reddetti

Zaharova, haftalık basın toplantısında yöneltilen bir soru üzerine şunları söyledi: "Moskova, bazı Kürt siyasetçilerin Rusya ve Suriye hükümetini Türkiye'nin askeri eylemlerine göz yummakla ve hatta Kürtlere ihanet etmekle suçlayan açıklamalarını gördü. Bu çerçevede, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit olarak gördüğü koşulların Rusya tarafından oluşturulmadığını belirtmek isteriz. Meşru Suriye hükümetinin ülkenin büyük bölümünde kontrolü ele geçirmesinin engellenmesinden de Rusya sorumlu değildir."

Zaharova, Rusya'nın ayrılıkçı eğilimleri körükleyerek söz konusu bölgelerde Suriye devletiyle rekabet edebilecek işlevlere sahip silahlı güçler oluşturma girişimindde bulunmadığını da vurguladı.

YPG Genel Komutanı Sipan Hemo, daha önce yaptığı açıklamada, iki yıldır Afrin'de güç bulunduran Rusya'yı Kürtlere ihanet etmekle suçlamıştı.