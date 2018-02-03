Rus uçağını düşüren gruba hava saldırısı: En az 30 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "İdlib ilinde, Rus savaş uçağı Su-25'e yönelik füzenin fırlatıldığı El Nusra kontrolündeki bölgeye hassas silahla grup saldırısı düzenlendi. Ele geçirilen telsiz konuşmalarına göre, saldırı sonucu en az 30 El Nusra militanı yok edildi" dendi.
Rus savaş uçağını düşüren gruba yönelik olarak El Nusra kontrolündeki bölgeye yapılan hava saldırısının görüntüleri yayınlandıhttps://t.co/SUeyR6LDjQ pic.twitter.com/M1hFLSEWeJ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 3, 2018
El Nusra militanlarına düzenlenen hava saldırısının görüntüleri, Rus Savunma Bakanlığı'na ait televizyon tarafından paylaşıldı.
Halihazırda Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi, İdlib'de gerilimi azaltma bölgesinden sorumlu Türk makamlarla ortaklaşa, pilotun cesedine ulaşmak için tedbirler alıyor.
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