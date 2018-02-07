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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    Ruhani'den İran silahlı kuvvetlerine çağrı: Tüm enerji ve ticari varlıklarınızı satın

    © REUTERS/
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkenin ekonomisinin zor durumdan kurtarılması için silahlı kuvvetler ve hükümet görevlilerine ellerindeki enerji ve ticari varlıklarını elden çıkarmaları çağrısı yaptı.

    Hasan Ruhani
    © AFP 2018/ ATTA KENARE
    Ruhani: Kimse eleştirilmez değil
    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye göre ülkenin zor durumdaki ekonomisini kurtarmak için  ABD yaptırımlarının hedefi olan Devrim Muhafızları ile İran ordusunun elindeki enerji ve ticaret varlıklarını elden çıkarması gerekiyor.

    Bloomberg News'un aktardığına göre dün başkent Tahran'daki bir basın konferansında konuşan Ruhani sadece ordunun değil hükümet görevlilerinin de ticari işlerini sonlandırması gerektiğini belirtti.

    'ÜLKE EKONOMİSİNİ KURTARMANIN TEK YOLU'

    Ruhani açıklamasında "Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu değil tüm hükümet sektörleri, bankalar dahil, ticari holdingleri elden çıkarmalı. Bu ülkenin ekonomisini kurtarmanın tek yolu. Hükümet görevlileri, STK'lar, silahlı kuvvetler ve diğerleri de ticari işlerini elden çıkarmalı" ifadelerini kullandı.

    İran'da Devrim Muhafızları'na ait birçok yerel şirket bulunuyor.

    İran'ın enerji ve finan endüstrisi üzerindeki uluslararası yaptırımlar Eylül 2016 itibarıyla hafifletilse de ülke ekonomisi canlanmaya çalışıyor.

    İran başlıca ihracat kalemi olan petrol satışlarını arttırsa Batılı ülkelerdeki yatırımcılar İran'ın endüstrisini modernleştirmesi için ihtiyacı olan sermaye ve uzmanlık alanlarında yavaş davranıyor.

    ABD Başkanı Donald Trump ise yaptırımların hafifletilmesinin nedeni olan P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan 2015 tarihli nükleer uzlaşıya karşı çıkıyor ve yaptırımları yeniden devreye sokma tehdidinde bulunuyor.

    5. yılına giren Ruhan hükümeti, nükleer uzlaşının ardından halkın yaşam standartlarında iyileşme olmadığını savunan İranlılar'ın tepkisini çekmiş ve geçen sene aralık ayında ülke genelinde hayat pahalılığına karşı Meşhed kentinde başlayan protesto gösterileri hükümet karşıtı bir nitelik kazanarak ülke geneline yayılmıştı.

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    Etiketler:
    Enerji, Ekonomi, Ticaret, İran Devrim Muhafızları, Hasan Ruhani, İran, ABD
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