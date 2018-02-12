Peskov: Rusya, Türkiye ve İran'ın aksine ABD, Suriye'de yeterli desteği vermiyor

Basın toplantısında konuşan Peskov'a hafta sonu Suriye, İsrail ve İran ekseninde yaşanan gelişmelerin ardından Suriye'de gerilimin tırmanmasını önlemek için Rusya'nın atabileceği adımlar soruldu.

Rusya'nın Astana ve Soçi süreçlerinin devamı için siyasi-diplomatik alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Peskov, ABD'nin Suriye'de istikrar sağlanması ve siyasi-diplomatik çözüm çalışmalarının devam etmesi için verdiği desteğin ise yetersiz olduğunu vurguladı.

'RUSYA-TÜRKİYE-İRAN İŞBİRLİĞİ BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR ARAÇ'

Rusya-Türkiye-İran işbirliğinin Suriye'de Birleşmiş Milletler'in (BM) çabaları kapsamındaki barış tesis etme faaliyetleri bakımından önemli bir araç olduğunun altını çizen Peskov ""Bildiğiniz gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son haftalarda Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla düzenli olarak görüşüyor. Bu görüşmeler devam edecek ve Suriye'de BM'nin çabaları kapsamındaki barış tesis etme faaliyetleri için önemli bir araç teşkil edecek" ifadelerini kullandı.

'TERÖRİSTLERİN SIZMALARINI BİR SAATTE ÖNLEYEMEYİZ'

Diğer yandan Peskov, Suriye'de görevini sürdüren Rus birliklerinin sayısının militanların eylemlerine son vermek için yeterli olduğunu ancak gerçekleştirdikleri sızmaları kısa sürede önlemenin imkansız olduğunu belirtti.

Peskov, "Teröristlerin sızmalarına bir saat içinde son vermek imkansız. Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne terörle mücadelede destek vermeyi sürdürecek olan Rus birlikleri, teröristlerin eylemlerine son vermek için yeterli potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.