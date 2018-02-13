Kayıt
16:28 13 Şubat 2018
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz

    İsrailli bakan: Suriye İran üssüne dönerse Esad'ı hedef alırız

    © AP Photo/ Remy de la Mauviniere
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 26

    İsrail-İran-Suriye arasındaki askeri düello sonrası İsrail Altyapı Bakanı Steinitz, ''Esad, Suriye'nin İran'ın ileri üssü haline gelmesini isteyip istemediği, isabetli füzelerin Suriye'den Lübnan'a geçmesine izin verip vermeyeceğini çok iyi düşünmeli. Böyle bir durumda bizzat kendisi, rejimi, hükümeti ve ordusu yara alabilir'' dedi.

    Suriye hava savunma sistemlerinin vurduğu İsrail F-16'sı İsrail'in kuzeyinde düştü.
    © REUTERS/ Herzie Shapira
    İsrail, İran İHA'sı düşürdü, Suriye de İsrail F-16'sını vurdu
    İsrail'in Suriye'den havalanan bir İran İHA'sının sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Suriye'ye yoğun hava saldırısı düzenlemesi, Suriye hava savunma sistemlerinin de bir İsrail F-16'sı düşürmesinin üzerinden dört gün geçerken yeni bir meydan okuma geldi. İsrail Altyapı, Enerji ve Su Bakanı Yuval Steinitz, İsrail'in çizdiği kırmızı çizgilerin İran tarafından aşılmasına izin vermesi halinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı önlem alacaklarını söyledi.

    'İSRAİL'İN İKİ KIRMIZI ÇİZGİSİ'

    Ordu Radyosu'na konuşan Steinitz, İsrail'in ilk kırmızı çizgisinin, Suriye'nin İran Devrim Muhafızları için istihbarat, deniz ve kara kuvvetleri üsleri dahil olmak ileri askeri üsse dönüşmesi olduğunu belirtti.

    Vladimir Putin Benyamin Netanyahu Moskova 29 Ocak 2018
    © AFP 2018/ Vasily MAXIMOV
    İsrailli bakan yardımcısı: İsrail-İran-Suriye krizinde dizginler Rusya'nın elinde
    İsrail'in ikinci kırmızı çizgisinin, Şam'ın Tahran'ı Hizbullah'ın füzelerini çok isabetli düzeye yükseltmeye teşvik etmesi olduğunu kaydeden Steinitz, bunun İsrail'in ulusal güvenliğini daha da tehlikeye sokacağını vurguladı.

    'ESAD İLE HİZBULLAH AYNI'

    İsrail güvenlik kabinesinin 12 üyesinden biri de olan Steinitz, ''Esad ile Hizbullah aynıdır. Bize karşı saldırı düzenlenirse sadece saldırının kaynağına karşı harekete geçmekle mükellef değiliz. Kendimiz için doğru cepheyi seçme hakkımızı saklı tutuyoruz'' diye tehdit etti. Suriye ile Lübnan arasında fark görmediklerini, kendilerine göre Suriye ordusu ile Hizbullah'ın İran'ın emirlerini yerine getirdiğini, işlerini gördüğünü ifade etti.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS/ Ronen Zvulun
    İsrail, F-16’sının düşürülmesine nasıl bir yanıt verecek?
    'ESAD EN ZAYIF HALKA'

    Steinitz, ''Esad rejimi, İran-Şii eksenindeki zayıf halkadır. Bence Esad, Suriye'nin İran'ın ileri üssü haline gelmesini isteyip istemediği, isabetli silahların Suriye'den Lübnan'a geçmesine izin verip vermeyeceği meselelerini çok iyi düşünmeli. Çünkü böyle bir durumda bizzat kendisi, rejimi, hükümeti ve ordusu yara alabilir'' dedi.

    Cumartesi günü Suriye'deki İran hedeflerinin vurulabilmesi için yüksek irtifaya çıkan F-16'nın Suriye'nin uçaksavar füzesinin yakınında patlaması sonucu düştüğü, tahliyeyi başlatan pilotun kokpite şarapnel girmesiyle ağır yaralandığı İsrail medyasına yansıdı. İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye'de askeri üsleri olduğunu yalanlarken İsrail'de uçurdukları İHA'nın düşürüldüğü haberlerini de doğrulamadı.

    Etiketler:
    Hizbullah, İran Devrim Muhafızları, Beşar Esad, Yuval Steinitz, İran, Suriye, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rio Karnavalı
    Rio Karnavalı'ndan renkli görüntüler
    Karikatür
    Erdoğan'dan ABD'ye: 'DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir'
    İnfografik
    Avrupa ülkelerinin benzin fiyatlarına göre sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam