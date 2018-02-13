İsrailli bakan: Suriye İran üssüne dönerse Esad'ı hedef alırız

İsrail-İran-Suriye arasındaki askeri düello sonrası İsrail Altyapı Bakanı Steinitz, ''Esad, Suriye'nin İran'ın ileri üssü haline gelmesini isteyip istemediği, isabetli füzelerin Suriye'den Lübnan'a geçmesine izin verip vermeyeceğini çok iyi düşünmeli. Böyle bir durumda bizzat kendisi, rejimi, hükümeti ve ordusu yara alabilir'' dedi.

İsrail'in Suriye'den havalanan bir İran İHA'sının sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Suriye'ye yoğun hava saldırısı düzenlemesi, Suriye hava savunma sistemlerinin de bir İsrail F-16'sı düşürmesinin üzerinden dört gün geçerken yeni bir meydan okuma geldi. İsrail Altyapı, Enerji ve Su Bakanı Yuval Steinitz, İsrail'in çizdiği kırmızı çizgilerin İran tarafından aşılmasına izin vermesi halinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı önlem alacaklarını söyledi.

'İSRAİL'İN İKİ KIRMIZI ÇİZGİSİ'

Ordu Radyosu'na konuşan Steinitz, İsrail'in ilk kırmızı çizgisinin, Suriye'nin İran Devrim Muhafızları için istihbarat, deniz ve kara kuvvetleri üsleri dahil olmak ileri askeri üsse dönüşmesi olduğunu belirtti.

İsrail'in ikinci kırmızı çizgisinin, Şam'ın Tahran'ı Hizbullah'ın füzelerini çok isabetli düzeye yükseltmeye teşvik etmesi olduğunu kaydeden Steinitz, bunun İsrail'in ulusal güvenliğini daha da tehlikeye sokacağını vurguladı.

'ESAD İLE HİZBULLAH AYNI'

İsrail güvenlik kabinesinin 12 üyesinden biri de olan Steinitz, ''Esad ile Hizbullah aynıdır. Bize karşı saldırı düzenlenirse sadece saldırının kaynağına karşı harekete geçmekle mükellef değiliz. Kendimiz için doğru cepheyi seçme hakkımızı saklı tutuyoruz'' diye tehdit etti. Suriye ile Lübnan arasında fark görmediklerini, kendilerine göre Suriye ordusu ile Hizbullah'ın İran'ın emirlerini yerine getirdiğini, işlerini gördüğünü ifade etti.

© REUTERS/ Ronen Zvulun İsrail, F-16’sının düşürülmesine nasıl bir yanıt verecek?

Steinitz, ''Esad rejimi, İran-Şii eksenindeki zayıf halkadır. Bence Esad, Suriye'nin İran'ın ileri üssü haline gelmesini isteyip istemediği, isabetli silahların Suriye'den Lübnan'a geçmesine izin verip vermeyeceği meselelerini çok iyi düşünmeli. Çünkü böyle bir durumda bizzat kendisi, rejimi, hükümeti ve ordusu yara alabilir'' dedi.

Cumartesi günü Suriye'deki İran hedeflerinin vurulabilmesi için yüksek irtifaya çıkan F-16'nın Suriye'nin uçaksavar füzesinin yakınında patlaması sonucu düştüğü, tahliyeyi başlatan pilotun kokpite şarapnel girmesiyle ağır yaralandığı İsrail medyasına yansıdı. İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye'de askeri üsleri olduğunu yalanlarken İsrail'de uçurdukları İHA'nın düşürüldüğü haberlerini de doğrulamadı.