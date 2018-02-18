Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği: Kimyasal silah suçlamaları asılsız

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Türk ordusunun Afrin'de kimyasal silah kullandığına dair haberlerin asılsız suçlama ve propaganda olduğunu belirtti.

Sputnik'in ulaştığı Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nin açıklamasında, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA tarafından yayınlanan ve Türk ordusunun Afrin'de kimyasal silah kullandığının öne sürüldüğü haberin gerçekleri yansıtmadığı vurgulandı.

Elçilik, "(Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad rejiminin sözcüsü olan SANA ve gazeteci olduğunu öne süren bazı teröristler tarafından ortaya atılan iddialar, asılsız suçlama ve kara propagandanın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu yalan beyanları halihazırda reddettiğini anımsatan elçilik, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Türk ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığını gösteren kanıt bulunmadığını belirttiğinin de altını çizdi.

Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında cuma günü sivillerin yaşadığı bir köye gaz saldırısı yaptığı ve 6 sivilin yaralandığını iddia edilmişti. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir doktor da iddialara destek vermişti.

Reuters'a konuşan Türk Dışişleri'nden bir yetkili ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.