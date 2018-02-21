Peskov: Rusya'nın Doğu Guta'da bombardıman düzenlediği iddiaları asılsız

Basın toplantısı düzenleyen Peskov, "Bunlar asılsız suçlamalar. Bunların neye dayandırıldığını anlamıyoruz" dedi.

Suçlamalarla ilgili somut veri sunulmadığını da kaydeden Peskov, bu nedenle iddiaları kabul etmediklerini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Doğu Guta'da gerilimin tırmanmasıyla ilgili Rusya'ya Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a desteği kesme çağrısı yapmıştı.

Nauert, son 48 saat içinde Doğu Guta'daki hastanelere hava saldırıları düzenlendiğini ve 100'den fazla sivilin hayatını da belirterek, bu saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.