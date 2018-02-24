Rusya: Doğu Guta’daki militanlar sivillerin tahliyesini engellemeye devam ediyor

Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamada “Doğu Guta’da hâlâ zorlu bir durum var. Silahlı gruplar kontrol altındaki bölgelerden sivillerin tahliyesini engellemeye devam ediyor. Çok sayıda sivile acil tıbbi müdahale yapılması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

© Sputnik/ Dmitriy Astahov BMGK'daki Doğu Guta tasarısının oylaması ertelendi

Başkent Şam’a yönelik provokatif saldırıların devam ettiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte Doğu Guta’daki militanlar tarafından Şam ve çevresindeki yerleşim birimlerine 33 mayının patlatıldığı ve siviller arasında ölen ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Açıklamada Rusya-Türkiye ve İran’ın ortak koordinasyon merkezinin Suriye’deki ateşkes rejimini gözlemlemeye devam ettiğini vurgulandı.

Doğu Guta, Astana görüşmeleri çerçevesinde garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran tarafından oluşturulan gerilimi azaltma bölgelerinden biri.