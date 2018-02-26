Lavrov: Suriye'de ateşkes, taraflar nasıl uygulanacağına karar verince başlayacak

Lavrov ayrıca, ateşkesin, Suriye ordusunun terörist gruplarla mücadelesini etkilemeyeceğini belirtip Doğu Guta ve İdlib'deki El Nusra (yeni ismiyle Fetih el Şam) militanlarının, ateşkes anlaşması ile korunmayacaklarını anımsattı.
Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова и Министра иностранных дел Португалии Аугусто Сантуша Силвы https://t.co/XPsCWg8gvZ— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) February 26, 2018
BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) cumartesi gecesi oybirliği ile kabul ettiği 2401 sayılı kararda, Suriye genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes için çağrı yapılırken, söz konusu karar IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bu örgütlerle işbirliği yapan diğer gruplara yönelik operasyonları dışarıda bırakıyor.
'KLOR GAZI KULLANILDIĞI İDDİALARI PROVOKASYON'
Ayrıca Lavrov, aslı olmayan bu tür suçlamalarına ateşkes anlaşmasını sabote etme amacı taşıdığını da ekledi.
Lavrov, 2401 sayılı karar doğrultusunda, Suriye ordusunun, Ahrar'uş Şam ve Ceyş ül-İslam gibi gruplara yönelik mücadelesinin meşru olduğunu da belirtti.
Rus Dışişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı: "Doğu Guta ve İdlib'de, Batılı partnerlerimiz tarafından 'ılımlı' olarak sınıflandırılan bir dizi grup var. Ahrar'uş Şam ve Ceyş ül-İslam gibi bu gruplar, BM tarafından terörist örgüt kabul edilen El Nusra ile işbirliği yapıyor. Bu nedenle El Nusra'nın söz konusu ortakları ateşkesin koruması altına alınmayacak. Ayrıca bu gruplar, Suriye ordusu ve ona destek veren herkesin meşru hedefleri olacak."
'TERÖRİST ÖRGÜTLER VE ONLARLA İŞBİRLİĞİ YAPAN GRUPLARI KAPSAMIYOR'
Lavrov 2401 sayılı karara ilişkin olarak ayrıca, sahadaki tüm Suriyeli taraflar, ülke dışından olanlar da dahil olmak üzere bu tarafları destekleyen ya da himayesi altına almış olan herkesin, söz konusu BMGK kararına uyacak biçimde uygulanacak ateşkesin somut parametreleri üzerinde uzlaşması halinde, 1 ay süreli böyle bir ateşkesin başlamasının mümkün olacağını kaydetti.
'AMAÇ, SAVAŞ SUÇLARININ SORUMLULUĞUNU SURİYE'NİN ÜZERİNE YIKMAK'
Rus Dışişleri Bakanı, kimyasal saldırı iddialarının diğer bir amacının da, 'ABD'nin, Suriye'nin doğusunda görülmeye başlayan devlet benzeri yapılar oluşturma ve ülkeyi bölme senaryolarını devam ettirebilmesi için tüm ölümcül günahlar ve savaş suçlarının sorumluluğunu Suriye hükümetinin üzerine yıkmak olduğunu söyledi.
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