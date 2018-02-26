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    Sergey Lavrov

    Lavrov: Suriye'de ateşkes, taraflar nasıl uygulanacağına karar verince başlayacak

    © REUTERS/ Djordje Kojadinovic
    Ortadoğu
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin, insani yardımların ulaşabilmesi için Suriye genelinde ateşkes çağrısı içeren 2401 sayılı kararına ilişkin olarak, söz konusu ateşkesin, taraflar nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmaya varınca başlayacağını söyledi.

    Vladimir Putin- Emmanuel Macron - Angela Merkel
    © REUTERS/ Philippe Wojazer
    Putin’den Macron ve Merkel’e: Suriye’deki ateşkes terörle mücadele operasyonlarını kapsamıyor
    Portekizli mevkidaşı Augusto Santos Silva ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, insani yardımların gereken yerlere ulaştırılması amacıyla Suriye genelinde 1 ay uygulanacak ateşkesin başlayabilmesi için, bu ülkedeki tarafların söz konusu ateşkesin nasıl uygulanacağına karar vermesi gerektiğini söyledi.

    Lavrov ayrıca, ateşkesin, Suriye ordusunun terörist gruplarla mücadelesini etkilemeyeceğini belirtip Doğu Guta ve İdlib'deki El Nusra (yeni ismiyle Fetih el Şam) militanlarının, ateşkes anlaşması ile korunmayacaklarını anımsattı.

    ​BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) cumartesi gecesi oybirliği ile kabul ettiği 2401 sayılı kararda, Suriye genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes için çağrı yapılırken, söz konusu karar IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bu örgütlerle işbirliği yapan diğer gruplara yönelik operasyonları dışarıda bırakıyor.

    'KLOR GAZI KULLANILDIĞI İDDİALARI PROVOKASYON'

    Doğu Guta
    © REUTERS/ Bassam Khabieh
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    Lavrov, Doğu Guta'da klor gazı kullanıldığına ilişkin açıklamalarıysa, 'provokasyon' olarak tanımladı. Rus Dışişleri Bakanı, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığına ilişkin aslı olmayan ithamları ileride de duymayı beklediklerini ifade etti.

    Ayrıca Lavrov, aslı olmayan bu tür suçlamalarına ateşkes anlaşmasını sabote etme amacı taşıdığını da ekledi.

    Lavrov, 2401 sayılı karar doğrultusunda, Suriye ordusunun, Ahrar'uş Şam ve Ceyş ül-İslam gibi gruplara yönelik mücadelesinin meşru olduğunu da belirtti.

    Rus Dışişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı: "Doğu Guta ve İdlib'de, Batılı partnerlerimiz tarafından 'ılımlı' olarak sınıflandırılan bir dizi grup var. Ahrar'uş Şam ve Ceyş ül-İslam gibi bu gruplar, BM tarafından terörist örgüt kabul edilen El Nusra ile işbirliği yapıyor. Bu nedenle El Nusra'nın söz konusu ortakları ateşkesin koruması altına alınmayacak. Ayrıca bu gruplar, Suriye ordusu ve ona destek veren herkesin meşru hedefleri olacak."

    'TERÖRİST ÖRGÜTLER VE ONLARLA İŞBİRLİĞİ YAPAN GRUPLARI KAPSAMIYOR'

    BMGK
    © REUTERS/ Andrew Kelly
    BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de bir ay 'insani ateşkes' kararı aldı
    Lavrov, "2401 sayılı kararda, insani yardımların ulaştırılabilmesi için önerilen ateşkesin nasıl başlatılabileceğini net bir biçimde tarif ediliyor. Bu karar, Suriye hükümetinin Rusya'nın desteği ile terörist örgütler ve onlarla işbirliği yapan gruplara yönelik (askeri) eylemleri hiçbir şekilde kapsamıyor" vurgusunu yaptı.

    Lavrov 2401 sayılı karara ilişkin olarak ayrıca, sahadaki tüm Suriyeli taraflar, ülke dışından olanlar da dahil olmak üzere bu tarafları destekleyen ya da himayesi altına almış olan herkesin, söz konusu BMGK kararına uyacak biçimde uygulanacak ateşkesin somut parametreleri üzerinde uzlaşması halinde, 1 ay süreli böyle bir ateşkesin başlamasının mümkün olacağını kaydetti.

    'AMAÇ, SAVAŞ SUÇLARININ SORUMLULUĞUNU SURİYE'NİN ÜZERİNE YIKMAK'

    Rus Dışişleri Bakanı, kimyasal saldırı iddialarının diğer bir amacının da, 'ABD'nin, Suriye'nin doğusunda görülmeye başlayan devlet benzeri yapılar oluşturma ve ülkeyi bölme senaryolarını devam ettirebilmesi için tüm ölümcül günahlar ve savaş suçlarının sorumluluğunu Suriye hükümetinin üzerine yıkmak olduğunu söyledi.

    Etiketler:
    ateşkes, El Nusra Cephesi, Ahrar'uş Şam, BMGK, El Kaide, IŞİD, Sergey Lavrov, Doğu Guta, İdlib, Suriye, Rusya
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