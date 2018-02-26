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    Şam'da art arda patlamalar

    Rusya: Doğu Guta’dan Şam’a bir haftada 228 havan mermisi atıldı

    © Sputnik/ Yazan Kalash
    Ortadoğu
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    Rusya’nın Suriye’deki ateşkes izleme merkezinin başkanı Tümgeneral Yuriy Yevtuşenko, Suriye’deki Ceyş el-İslam grubunun kontrolündeki bölgelerden Şam’a yönelik saldırılara devam ettiğini belirtti.

    Yevtuşenko, "Ceyş el-İslam grubunun ateşkes açıklamalarına rağmen kontrolündeki araziden Şam'a yönelik havan topu saldırıları devam ediyor. Son bir haftada, Doğu Guta mahallesinden Şam'ın sivil mahallelerine yönelik 228 mermi atıldı" dedi.

    Doğu Guta
    © REUTERS/ Bassam Khabieh
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    Yevtuşenko, "Bu süre içinde saldırılar yüzünden 4 kişi hayatını kaybederken 16'sı çocuk 50'den fazla kişi de yaralandı" diye ekledi.

    ‘DOĞU GUTA'DA MİLİTANLAR YÜZLERCE REHİNEYİ TUTUYOR'

    Yevtuşenko, "BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye genelinde 30 günlük ateşkes kararına rağmen Doğu Guta'daki durum kötüleşmeye devam ediyor" dedi.

    Tek komuta altında faaliyet gösteren Ceyş el-İslam, el-Nusra Cephesi, Ahrar üş-Şam ve diğer yasadışı silahlı oluşumların ateşkesi bozmaya devam ettiğini belirten Yevtuşenko, "Bu gruplar yüzlerce rehineyi tutmaya devam ediyor. Onların arasında kadın ve çocuklar da var. Bu gruplar, halkın söz konusu mahalleden çıkmasına engel olarak sivillere yönelik baskı uyguluyor" ifadelerini kullandı.

    'SİVİLLER TAHLİYE EDİLECEK'

    Sivillerin hayatlarını kurtarma amacıyla Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezi ve Suriye hükümetinin, Doğu Guta'dan sivil, hasta ve yaralıların tahliyesi için acil eylem kararı aldığını dile getiren Yevtuşenko, "Bunun için 27 Şubat'tan itibaren her gün yerel saatle 9.00 ilâ 14.00 arası Duma ve Arbil yerleşimlerinde ‘insani mola' uygulanacak. Bu süre içinde Suriye hükümet ordusu teröristlere yönelik saldırılara ara verecek" ifadelerini kullandı.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
    © Sputnik/
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    Sivillerin Doğu Guta'dan çıkması için Muhayyam el-Vafedin yerleşimine çıkan insani koridorun açılacağını söyleyen Yevtuşenko, sivilleri bilgilendirme amacıyla, insani koridor güzergâhının ve kontrol noktalarını geçme talimatının yer aldığı broşürlerin dağıtılacağını kaydetti. Merkez başkanı, bilgilendirmenin ayrıca hoparlörler ve SMS mesajlar vasıtasıyla organize edileceğini de sözlerine ekledi.

    Yevtuşenko, hasta ve yaralıların tahliyesi için gereken sayıda otobüs ve acil arabalarının hazır bekleyeceğini belirterek, "İnsani koridor yakınlarında Şam idaresi tarafından sıcak yemek ve ilk tıbbi yardım merkezleri organize edildi. Hastanelerde ek yataklar açıldı" dedi.

    MİLİTANLARA ‘İNSANİ KORİDOR GİRİŞİNİ MAYINLARDAN TEMİZLEYİN' ÇAĞRISI

    Yevtuşenko, "Militanların önderlerini insani koridora girişi mayınlardan temizlemeye ve sivil halkın Doğu Guta'dan çıkmasına fırsat yaratmaya çağırıyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Ceyş el-İslam, El Nusra Cephesi, BM Güvenlik Konseyi, Yuriy Yevtuşenko, Şam, Suriye, Rusya
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