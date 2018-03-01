Nebenzya: Koalisyon, Rakka'yı yeryüzünden sildi

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, 'hayırseverlik alanında lider rolüne soyunan' ve Doğu Guta'daki durumla ilgili Rusya'ya 'insanlık dersi vermeye kalkan' Batılı ülkeleri kınadı.

Uluslararası koalisyonun Rakka'yı yeryüzünden sildiğini kaydeden Nebenzya, BMGK üyelerine "ABD uçakları, Rakka'yı yeryüzünden silerken neredeydiniz? Neden o zaman feryat edip ellerinizi kaldırmadınız?" diye sordu.

ABD öncülüğündeki koalisyonu, BM çalışanlarının Rakka’ya girişine izin vermeye ve kontrolündeki toprakları merkezi hükümetin sorumluluğuna devretmeye çağıran Nebenzya, şu ifadeleri kullandı: “BM’nin acilen Rakka’ya bir değerlendirme misyonunu göndermesinde ve bölgeyi de-facto kontrol eden koalisyonun bunun için gerekli tüm koşulları sağlaması gerektiği konusunda ısrarcıyız. Koalisyon komutanlığından IŞİD'den kurtarılan bölgelerde yarı idareler kurmak yerine Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü göz önünde bulundurarak bu bölgeleri merkezi hükümetin sorumluluğuna devretmesini bekliyoruz."