Irak meclisi yabancı askerlerin ülkeden çekilmesi için hükümetten takvim belirlemesini istedi

Irak parlamentosu IŞİD'le mücadelede yardım için ülkeye gelen yabancı askerlerin ülkeden çekilmesi konusunda hükümetin bir takvim belirlemesini istedi.

Irak Meclis Sözcüsü'nün ofisinden yapılan açıklamada "Irak meclisi IŞİD'le mücadelesinde Irak'ı destekleyen tüm ülkelere minnettarlığını ifade ediyor ve hükümete yabancı askerlerin çekilmesi için bir takvim hazırlaması çağrısı yapıyor" dendi.

'ONLARA DAHA NE KADAR İHTİYACIMIZ OLDUĞUNA HÜKÜMET KARAR VERECEK'

Reuters'a bilgi veren iktidardaki koalisyonda yer alan millervekili Husham al-Suhail "Meclis, IŞİD'in yenilmesinde destek veren tüm dost ülkelere teşekkür edilmesi ve aynı zamanda hükümetin yabancı askerlerin geri çekilmesi için bir takvim belirlemesi şeklinde bir karar aldı" dedi.

El-Suhail, "Burada onlara daha ne kadar ihtiyacımız olduğuna hükümet karar verecek. Bir yıl, iki yıl, onlara bağlı" dedi.

ABD, Suriye ve Irak'ta IŞİD ile mücadele etmek için 2014 yılında 74 ülkenin katıldığı uluslararası koalisyonu kurmuş ve bu kapsamda ülkeye binlerce asker konuşlandırılmıştı.

Koalisyon Aralık 2017'de Irak güçlerinin IŞİD'e karşı zaferinde kilit önemdeki hava saldırıları desteğini sağlamıştı. Türkiye'nin de Irak içinde askeri üssü bulunuyor.