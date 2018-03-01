Doğu Guta’daki militanlar Şam’daki okulu hedef alıyor

Suriye’de Doğu Guta’ya kapanan teröristler başkent Şam’a saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılardan özellikle Şam’ın Dahiyat el-Asad mahallesi sakinleri acı çekiyor.

'TERÖRİSTLER ÖLENLERİN ÇOCUK YA DA SİVİL OLMASINI UMURSAMIYOR'

Bu mahalledeki Lawrence Haddad Okulu’nun müdürü, “Aralıksız devam eden saldırılarda onlarca öğrencimiz öldü veya yaralandı. Bu yüzden aileler çocuklarını okula göndermek istemiyor. Teröristler nereleri vurduklarıyla ilgilenmiyor. Büyük mü çocuk mu, sivil mi asker mi, kimin öleceği umurunda değil onların. Onlar için önemli olan haberlere neden olmak ve orduya, Doğu Guta’ya taarruzu durdurması yönünde baskı yapmak” dedi.

'BU KOŞULLARDA EĞİTİM ÇOK ZOR'

Okul müdürü, “Okul sürekli olarak saldırıya uğruyor. Bu koşullarda okumak çok zor. Öğrenci ve öğretmenlerimiz için endişeliyiz. Ulusal güvenlik güçleri, mermi veya şarapnelin insana isabet olasılığını azaltmak amacıyla giriş kapılarını ve pencerelerinin bir kısmını kum torbalarıyla kapatmamıza yardımcı oldu” diye konuştu.

