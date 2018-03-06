Kazak Dışişleri, Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif arasındaki görüşmeyi doğruladı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Astana sürecinin garantörü ülkelerden alınan bilgilere göre, İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları başkentte 16 Mart 2018’de görüşmek istiyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre görüşmede taraflar Suriye konusundaki işbirliğinin ilk yılında edinilen sonuçları ve işbirliğine yönelik ileride atılabilecek adımları ele almayı planlıyor. Görüşme öncesinde 15 Mart’ta üst düzey yetkililer arasında bir toplantı yapılması; mahkumların iadesi, ölenlerin naaşlarının teslim edilmesi ve kayıpların aranmasına yönelik ortak bir çalışma grubu kurulması isteniyor.

DE MİSTURA DAVET EDİLECEK

Bakanlar arasındaki görüşmenin gözlemciler ve Suriyeli taraflar olmadan gerçekleştirilmesi planlandığı vurgulanan açıklamada “Rusya Dışişleri Bakanlığı’na göre, görüşmeye BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura davet edilecek” dendi.