DSG, YPG'ye destek için savaşçılarını Afrin'e gönderiyor

© AFP 2018/ Bülent Kılıç DSG: Afrin’de ateşkese uymaya hazırız

YPG'nin öncülüğünü yaptığı Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Afrin'de Türk ordusuna karşı savaşan YPG'ye destek vermek amacıyla bir grup savaşçısını Afrin bölgesine göndereceği belirtildi.

DSG'den yapılan açıklamada, "Almak istemediğimiz bir kararı almak zorunda kaldık. Üzgünüz ancak Fırat'ın doğusunda IŞİD'le mücadele eden savaşçılarımızı Türk ordusuna karşı koyması için Afrin'e yönlendirme konusunda acı verici bir karar aldık" dendi.

DSG, bu kararı uluslararası toplumun Türk ordusunun saldırganlığı karşısında tepkisiz kalması nedeniyle aldıklarını kaydetti.Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin'e 20 ocak tarihinde 'Zeytin dalı harekatı' adını verdiği bir operasyon başlatmıştı.

TSK, operasyonla ilgili yaptığı son değerlendirmede "2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi" ifadesini kullanmıştı.