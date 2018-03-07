SANA: Afrin'de 3 sivil hayatını kaybetti

© AFP 2018/ Delil Souleiman SANA: TSK’nın saldırısında 1 sivil öldü

Suriye resmi haber ajansı SANA, Türk ordusunun Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında 3 sivilin hayatını kaybettiği duyurdu.

SANA'nın haberinde "Türk ordusu ve paralı askerleri bugün öğle saatlerinde Mabatlı bölgesi çevresindeki köylere saldırdı. Saldırı sonucunda biri 75 yaşında olmak üzere 2 sivil öldü, yaşlı bir sivil yaralandı ve bazı evler büyük zarar gördü" dendi.

SANA'ya göre TSK'nın Cinderes'teki bir sağlık merkezine düzenlediği saldırıda da 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti, ayrıca merkezde hasar meydana geldi.

SANA daha önce TSK'nın top ataışları nedeniyle Afrin'in mahallerinde iki kız çocuğunun yaralandığını duyurmuştu.

Afrin'e yönelik harekat kapsamında sivil ölümleri yaşandığını reddeden Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı'na 20 Ocak'ta başlamıştı.