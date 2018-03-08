Rusya: Doğu Guta'da militanlar, 300 ailelik konvoya ve gazetecilere ateş açtı

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi yetkililerinden Vladimir Zolotuhin, Doğu Guta'daki militanların kentin güneyindeki çıkışa doğru ilerleyen 300 ailelik konvoy ile Rus ve Batılı gazetecilere ateş açtığını duyurdu.

Doğu Guta'daki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Zolotuhin, kentin güney çıkışına doğru ilerleyen 300 ailelik konvoya çıkışa sadece 1 kilometre kala militanlar tarafından ateş açıldığını belirtti.

'EN AZ 3 ARAÇ YANDI'

En az 3 aracın yandığını bildiren Zolotuhin, yaralı sayısı hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarının altını çizdi.

'SIĞINMACILARIN AKRABALARINA VE GAZETECİLERE ATEŞ AÇILDI'

Zolotuhin, militanların daha sonra konvoydaki sığınmacıların akrabalarının ve Rus ve Batılı gazetecilerin beklediği çıkış bölgesine havan toplarıyla ateş açtığını ifade etti.

'KİMSE YARALANMADI'

Zolotuhin, bölgedeki tüm kişilerin başarıyla tahliye edildiğini ve kimsenin yaralanmadığını kaydetti.