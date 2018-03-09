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    Afganistan güvenlik güçleri

    Kabil'de Şiilere intihar saldırısı: En az 7 ölü, 22 yaralı

    © REUTERS/ Omar Sobhani
    Ortadoğu
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    Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin etnik gruplarından Şii Hazaralar'ın düzenlediği bir etkinliğe intihar saldırısı yapıldı. Saldırıda en az 7 kişi öldü. Taliban'ın Tahar vilayetinde bir askeri karakola yönelik saldırısında ise en az 10 polisin öldüğü açıklandı.

    Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani
    © REUTERS/ Omar Sobhani
    Afganistan lideri Gani'den Taliban'ı 'meşru siyasi örgüt' olarak tanıma önerisi
    Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Nasrat Rahimi intihar saldırısının, yüzlerce Hazara'nın 1995'te Taliban tarafından öldürülen liderlerinden Abdul Ali Mazari'nin 23. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlediği bir etkinliğe yönelik olduğunu belirtti.

    Etkinliğin yapıldığı Kabil'in batısında, polis noktasında yaşanan patlamada biri polis 7 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı açıklandı.

    Saldırganın etkinlik alanına girmeyi başaramadığı da belirtildi.

    Anadolu Ajansı (AA) ise Kabil'deki saldırıda ölü sayısını 10, yaralı sayısını ise 13 olarak duyurdu. 

    Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Şii Hazaralar daha önce sıklıkla IŞİD ve Taliban'ın saldırılarına maruz kalmıştı.

    TAHAR'DAKİ TALİBAN SALDIRISINDA EN AZ 10 POLİS ÖLDÜ

    ABD askeri-Afganistan
    © AFP 2018/ WAKIL KOHSAR
    Taliban'dan ABD'ye doğrudan görüşme çağrısı
    AFP'ye konuşan yerel polis sözcüsü Hali Aseir ise dün gece ülkenin kuzeyindeki Tahar vilayetinde bulunan bir askeri karakola çok sayıda Taliban militanının saldırdığını, saldırganların desteğe gelen 10 yerel polis gücünü öldürdüğünü, 9'unu da yaraladığını duyurdu.

    Polis yetkilisi yerel polis kuvvetlerinin Hocai Gar ilçesindeki karakolda bulunan Afganistan askerlerine destek olmak için giderken pusuya düşürüldüğünü ve Afganistan askerleri arasından kayıp verilmediğini açıkladı.

    Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid saldırıyı üstlendiklerini duyurdu. 

    Son saldırılar Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin 16 yıldır süren çatışmaları sonlandırmak için Taliban'ı barış görüşmelerine katılmaya davet etmesinden bir hafta sonra gerçekleşti. Gani'nin açıklamasından önce Taliban da ABD ile doğrudan barış görüşmeleri yapmak istediğini açıklamıştı. Ancak AFP'ye konuşan Batılı yetkililer bu çağrıların nasıl ilerleyeceği hakkında yorum yapmak için erken olduğunu belirtiyor

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    Etiketler:
    Hazara, İntihar saldırısı, Taliban, Eşref Gani, Kabil, Afganistan
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