Kabil'de Şiilere intihar saldırısı: En az 7 ölü, 22 yaralı

Etkinliğin yapıldığı Kabil'in batısında, polis noktasında yaşanan patlamada biri polis 7 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Saldırganın etkinlik alanına girmeyi başaramadığı da belirtildi.
Anadolu Ajansı (AA) ise Kabil'deki saldırıda ölü sayısını 10, yaralı sayısını ise 13 olarak duyurdu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Şii Hazaralar daha önce sıklıkla IŞİD ve Taliban'ın saldırılarına maruz kalmıştı.
TAHAR'DAKİ TALİBAN SALDIRISINDA EN AZ 10 POLİS ÖLDÜ
Polis yetkilisi yerel polis kuvvetlerinin Hocai Gar ilçesindeki karakolda bulunan Afganistan askerlerine destek olmak için giderken pusuya düşürüldüğünü ve Afganistan askerleri arasından kayıp verilmediğini açıkladı.
Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.
Son saldırılar Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin 16 yıldır süren çatışmaları sonlandırmak için Taliban'ı barış görüşmelerine katılmaya davet etmesinden bir hafta sonra gerçekleşti. Gani'nin açıklamasından önce Taliban da ABD ile doğrudan barış görüşmeleri yapmak istediğini açıklamıştı. Ancak AFP'ye konuşan Batılı yetkililer bu çağrıların nasıl ilerleyeceği hakkında yorum yapmak için erken olduğunu belirtiyor
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)