‘Kardeşimle birlikte koşarken militanlar üzerimize ateş açtı’

Fatima, annesi, babası ve erkek kardeşiyle birlikte Doğu Guta’dan kaçmak için tarım arazilerini kullandıklarını, bahçelerden birinden geçerken militanların kendilerini fark edip ateş açtıklarını ifade etti.

Fatima’nın anne ve babası militanların açtığı ateşle vurularak can verdi, hayatta kalan çocuklarsa sürünerek kaçmaya devam etti ve Suriye ordusunun mevzilendiği yere ulaşmayı başardı.

Babaannelerine teslim edilen çocuklar şimdi güvende.

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