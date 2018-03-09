Doğu Guta’dan 13 kişilik ilk militan grubu ayrıldı

Yevtuşenko, “Ateşkes izleme merkezinden subayların gerçekleştirdiği uzun süreli görüşmelerin ardından Doğu Guta’daki gerilimi azaltma bölgesinden ilk grup militanın çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Bölgeden 13 cihatçı çıktı” dedi.
© REUTERS/ Bassam Khabieh
Militanların silahsız çıktığını ve hiçbir provokasyonun yaşanmadığını söyleyen Yevtuşenko, cihatçıların İdlib’e gönderilmesi planlanıyor.
Yevtuşenko, “Diğer militanların çıkışı yönündeki görüşmeler devam edecek” diye ekledi.
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