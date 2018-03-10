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    Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi- Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman

    'İsrail ile Suudi Arabistan Kahire'de gizli görüşmeler yaptı'

    © REUTERS/
    Ortadoğu
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    BAE'nin Khaleej Times gazetesine konuşan Filistin Yönetimi'nden bir yetkili İsrailli ve Suudi yetkililerin Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de bir dizi gizli görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

    Air India (Hindistan Havayolları), Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havaalanı, Ahmedabad, Hindistan
    © REUTERS/ Amit Dave
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    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Khaleej Times gazetesine konuşan Filistin Yönetimi'nden bir yetkili İsrailli ve Suudi yetkililerin Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de bir dizi gizli görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

    Daha önce İsrail'den başbakan ve enerji bakanı düzeyinde Suudi kraliyetiyle gizli görüşmeler yapıldığına, ilişkilerin ilerlediğine dair açıklamalar gelmişti.

    Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS), Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi Kahire
    © REUTERS/ The Egyptian Presidency
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    FİLİSTİN İÇİN OLUMSUZ

    Filistin Yönetimi'nden yetkili de İsrail, Suudi ve Mısır heyetlerinin Kahire'de lüks bir otelde biraraya gelerek özellikle Kızıldeniz bölgesiyle ilgili ekonomik meseleleri görüştüğünü aktardı.

    ''İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki sıcak ilişkiler Filistin Yönetimi'ni olumsuz etkliyor, Filistinlilere zarar veriyor'' diyen yetkili, sitem etti:

    DÜŞMAN ARTIK İSRAİL DEĞİL, İRAN

    Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi- Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © REUTERS/ Mısır Cumhurbaşkanlığı
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    ''Anlaşılan, bölgedeki en büyük düşman artık İsrail değil''

    İsrail'in Arap ülkeleri içinde sadece Mısır ve Ürdün ile diplomatik ilişkileri var. Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 'Arap ülkeleriyle verimli işbirliği içinde olduklarını ama bunu gizli tuttuklarını' ifade etmişti.

    Medyadaki haberlere göre İsrail ile Suudi Arabistan son aylarda gizli görüşmeler yürütürken resmi ilişkiler tesis etmeyi de hedefliyor.

    BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş
    © REUTERS/ Neil Hall
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    ABBAS'A BASKI

    Bu hafta Kahire'yi ziyaret edip Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile samimi görüşmeler yapan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın 'yüzyılın anlaşması' olacağını iddia ettiği yeni Ortadoğu barış planını kabul etmesi için Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a baskı yaptığı haberleri de ayyuka çıktı.

    Kudüs'ü İsrial'in başkenti olarak tanımış olan Trump'ın planını 'yüzyılın tokadı' diye niteleyen Abbas ise ABD'nin arabuluğunu reddediyor ve Birleşmiş Milletler'e çözüm konferansı düzenlemesi çağrısı yapıyor.

    Etiketler:
    Khaleej Times, Filistin Yönetimi, Mahmud Abbas, Abdülfettah el Sisi, Donald Trump, Muhammed bin Selman, Benyamin Netanyahu, Mısır, Suudi Arabistan, İsrail
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