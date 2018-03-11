'Suriye ordusu, Duma'yı kuşattı'

Medyada yer alan bilgilere göre, Suriye ordusu Doğu Guta'nın en büyük yerleşim bölgesi olan Duma'yı tamamen kuşattı.

Buna göre, Mesraba ve Mudeyra'dan ilerleyen Suriye birlikleri Harasta ilçesindeki birliklerin bulunduğu noktaya ulaşarak Doğu Guta'yı çembere aldı.

Rusya ordusu, Doğu Guta'daki silahlı grupların, buradan aileleri ile güvenli bir biçimde ayrılmaları karşılığında onlarca sivilin de bölgeyi terk etmesine izin verebileceklerini açıklamıştı.