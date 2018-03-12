BMGK'da 'ateşkes' tartışması: 'El Nusra Doğu Guta’da kimyasal silah kullandı'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden 2401 sayılı kararının kabul edilmesinden iki hafta sonra, konseye bu kararın uygulanmasına ilişkin raporunu sundu.
'SURİYE'YE KARŞI GÜÇ KULLANIMI İÇİN ZEMİN HAZIRLAMAYI AMAÇLIYOR'
‘SURİYE YÖNETİMİNİN TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONUNA HAKKI VAR'
Nebenzya, "Suriyeli askerlerin sürdürdüğü terörle mücadele operasyonu, 2401 sayılı karara aykırı değil. Suriye hükümeti, vatandaşların güvenliğine yönelik tehditleri yok etme hakkı var" ifadelerini kullandı.
Şam kırsalının ‘terörist yuvası' olamaya devam ettiğini dile getiren Nebenzya, "Teröristlerin ateşkesi bozma yönündeki aralıksız çabaları, Suriye'deki gerilimin sürmesine yol açıyor ve elbette bu anlamda en gerilimli bölge Doğu Guta" dedi.
ABD: BAĞLAYICILIĞI OLAN YENİ BİR KARAR TASARISI
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu savunarak, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) "kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.
Haley, şunları söyledi:
"Ateşkes başarısız oldu ve harekete geçme zamanı geldi. ABD bahanelere yer bırakmayacak, basit ve kabul edilir edilmez yürürlüğe girecek bağlayıcı yeni bir karar tasarı hazırladı" dedi.
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