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    Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya

    BMGK'da 'ateşkes' tartışması: 'El Nusra Doğu Guta’da kimyasal silah kullandı'

    © REUTERS/ Mike Segar
    Ortadoğu
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    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden kararın 2 haftasını değerlendirmek üzere toplandı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, El Nusra’nın Doğu Guta’da klor içeren silah kullandığını belirtti.

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden 2401 sayılı kararının kabul edilmesinden iki hafta sonra, konseye bu kararın uygulanmasına ilişkin raporunu sundu.

    'SURİYE'YE KARŞI GÜÇ KULLANIMI İÇİN ZEMİN HAZIRLAMAYI AMAÇLIYOR'

    Vfidin mülteci kampı yakınlarındaki Şam ve Doğu Guta arasındaki insani koridor
    © Sputnik/ Mikhail Alaeddin
    'Suriye ordusu, Doğu Guta'da militanların gizli kimyasal atölyesini buldu'
    BMGK toplantısında konuşan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, "Elde edilen verilere göre El Nusracıların, 5 Mart'ta, Doğu Guta'da klor içeren madde kullanması sonucu 30 sivil vatandaş yaralandı. Tüm bunlar bağımsız Suriye'ye karşı tek taraflı güç kullanımı için zemini hazırlamak amacıyla yapılıyor" dedi.

    ‘SURİYE YÖNETİMİNİN TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONUNA HAKKI VAR'

    Nebenzya, "Suriyeli askerlerin sürdürdüğü terörle mücadele operasyonu, 2401 sayılı karara aykırı değil. Suriye hükümeti, vatandaşların güvenliğine yönelik tehditleri yok etme hakkı var" ifadelerini kullandı.

    Şam kırsalının ‘terörist yuvası' olamaya devam ettiğini dile getiren Nebenzya, "Teröristlerin ateşkesi bozma yönündeki aralıksız çabaları, Suriye'deki gerilimin sürmesine yol açıyor ve elbette bu anlamda en gerilimli bölge Doğu Guta" dedi.

    ABD: BAĞLAYICILIĞI OLAN YENİ BİR KARAR TASARISI

    ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu savunarak, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) "kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
    © AFP 2018/ Kirill KUDRYAVTSEV
    Rusya’dan ABD’ye BMGK’nın kararına uyma çağrısı
    Haley oturumda yaptığı konuşmada, Rusya'yı Suriye'de ateşkesin uygulanması konusunda verdiği sözleri yerini getirmemekle suçladı.

    Haley, şunları söyledi:

    "Ateşkes başarısız oldu ve harekete geçme zamanı geldi. ABD bahanelere yer bırakmayacak, basit ve kabul edilir edilmez yürürlüğe girecek bağlayıcı yeni bir karar tasarı hazırladı" dedi.

    Etiketler:
    BM, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Nikki Haley, Antonio Guterres, Vasiliy Nebenzya, Suriye, Doğu Guta, Rusya
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