Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif'ten ortak bildiri

Astana sürecinin üç garantör ülkesi olan Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanlarının kabul ettiği ortak açıklamada, "Üç ülke, dört gerilimi azaltma bölgesi hakkındaki anlaşmanın uygulanmasına devam edilmesi kararını aldı" denildi.

Açıklamada ayrıca, Astana'da yapılan görüşmelerin dokuzuncu turunun mayıs ortasında yapılmasına karar verildiği de kaydedildi.

Diğer taraftan Lavrov, Astana'da Türk ve İranlı mevkidaşları ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, üç toplantıda Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinin alanların genişletilmesi ya da yenilerinin oluşturulmasını tartışmadıklarını söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı, gerilimi azaltma bölgesi uygulamasının uzatılmasına ilişkin olaraksa, gerilimi azaltma bölgesi uygulamasının kalıcı olmadığını ve bu uygulamanın devam edip etmeyeceğine her biri için verilen sürenin dolması ardından karar verileceğini söyledi.

Suriye'de oluşturulan dört gerilimi azaltma bölgesi, ilk aşamada altı ay süreli geçici bir önlem olarak oluşturulmuştu.

Bu bölgelerin sınırları boyunca güvenlik şeritleri oluşturulacağı, buralardaki gözlem noktalarında kimlerin görev yapacağınınsa garantör ülkelerin anlaşması doğrultusunda belirleneceği belirtiliyordu.

Anlaşma da ayrıca, söz konusu bölgelerde hava saldırıları dahil olmak üzere tarafların silah kullanımının sona ermesi ve bu bölgelere insani yardımın ulaştırılması hedefleniyor.