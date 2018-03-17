Doğu Guta’daki militanlara giden silah dolusu kamyon ele geçirildi

Doğu Guta’daki silahlı oluşumlara büyük bir parti silah, mühimmat ve teçhizatın ulaştırılması girişimi olacağı yönünde önceki gün net bir istihbarat alındığını belirten Suriye ordusundaki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Kurulan tuzak sonucu, bir kısmı ABD üretimi olan silah ve mühimmat dolusu büyük kamyon durduruldu. Kamyon içinde ayrıca ilaçlar ve uydu haberleşme teçhizatı vardı. Tüm bunlar Guta’daki militanlara gidiyordu” dedi.

Bu kamyonun bir ilk olmadığını, daha önce de militanlara giden kamyonların ele geçirildiğini dile getiren askeri kaynak, “Teröristlerin lojistik yollarına indirilen darbe Doğu Guta’daki silahlı grupların zayıflamasına yardımcı oluyor. Suriye özel kuvvetleri birkaç gün önce, Doğu Guta’ya mühimmat, havan mermileri, makineli tüfekler ve füzeler götüren aracı ele geçirmişti” ifadelerini kullandı.