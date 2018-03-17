Doğu Guta’daki aşiretlerin reisleri sivillerin tahliyesine katkıda bulundu

Doğu Guta’daki aşiretlerin reisleri ile Suriyeli askerler ve Rus ateşkes izleme merkezi yetkilileri arasında dün gerçekleşen görüşmenin, bölge sakinlerinin bugün kitleler halinde insani koridorlar aracılığıyla bölgeyi terk etmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

© AFP 2018/ LOUAI BESHARA Lavrov: Doğu Guta'dan dün 12 bin kişi ayrıldı

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezi sözcüsü Vladimir Zolotuhin, Guta sakinlerinin güvenliği için gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

Aşiretler heyetinin temsilcisi de, Doğu Guta'daki halka seslenerek, militanların açıklamaları ve tehditlerine kulak asmamaları ve insani koridorları kullanarak bölgeden çıkmaları yönünde çağrıda bulundu.

Heyet temsilcisi, "Her bir provokasyona karşı koymaya hazırız. Durumun istikrara kavuşması için mümkün olan her şeyi yapacağız. Bu bizim Allah karşısında olan yükümlülüğümüz" dedi.