Doğu Guta’daki aşiretlerin reisleri sivillerin tahliyesine katkıda bulundu

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezi sözcüsü Vladimir Zolotuhin, Guta sakinlerinin güvenliği için gereken her şeyin yapılacağını söyledi.
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Aşiretler heyetinin temsilcisi de, Doğu Guta'daki halka seslenerek, militanların açıklamaları ve tehditlerine kulak asmamaları ve insani koridorları kullanarak bölgeden çıkmaları yönünde çağrıda bulundu.
Heyet temsilcisi, "Her bir provokasyona karşı koymaya hazırız. Durumun istikrara kavuşması için mümkün olan her şeyi yapacağız. Bu bizim Allah karşısında olan yükümlülüğümüz" dedi.
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