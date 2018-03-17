Rusya: 'Kuzey Suriye Federasyonu'ndan yönetim organları, sivilleri Rakka'da kalmaya zorluyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PYD'nin ilan ettiği Kuzey Suriye Federasyonu'nun ABD tarafından oluşturulan 'yönetim organlarının' sivilleri Rakka'da kalmaya zorladığı ve çıkışlarına engel olduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Kuzey Suriye Federasyonu 'yönetim organlarının' sivilleri Rakka'da kalmaya zorladığı ve çıkışlarına engel olduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, Rakka'da göçmenlerin dönmesi konusunda çok zorlu bir durum söz konusu. 200 bini aşkın kişi Suriye'nin meşru yönetiminin kontrolündeki, 100 bini aşkın kişi de Türkiye ve ABD'nin desteklediği oluşumların kontrolündeki bölgelerde bulunuyor.

Açıklamada "ABD ordusunun yetkilileri tarafından Rakka topraklarında kurulan Kuzey Suriye Federasyonu'ndan ‘yönetim birimleri' sivilleri koalisyonun bombaladığı Rakka'daki bölgelerde kalmaya zorluyor, Suriye'nin güvenli bölgelerine çıkışlarına engel oluyor" ifadeleri kullanıldı.

'500'Ü AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ'

Açıklamada Rakka'nın merkezindeki yalnızca birkaç mahallenin güvenli, ancak kentin geri kalanının tehlikeli olduğu aktarılarak şu ifadelere yer verildi: "Rakka'da birçok patlamamış halde patlayıcı bulunması büyük tehlike yaratıyor. Kentte meydana gelen patlamalarda halihazırda 500'ü aşkın kişi hayatını kaybetti."