Cabarov: Şam için tehlike Afrin’den çok Doğu Guta’da

Rus senatör Vladimir Cabarov, Şam için Doğu Guta’daki durumun Afrin’dekinden daha tehlikeli olduğunu, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü ihlal etmesinin pek olası olmadığını söyledi.

Rus basınına konuşan Cabarov, TSK'nın Afrin'de kontrolü almasıyla ilgili "Tehlikenin Afrin'de değil, daha çok Doğu Guta'da olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cabarov, Doğu Guta'daki durumun Şam için gerçek bir tehdit oluşturduğunu belirterek, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmesinin pek olası olmadığını söyledi.

Cabarov "Yönetimimizin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'la, Türk Dışişleri ile temasları var. Gidişatın ileride nasıl olacağını tahmin etmek zor. Olaya müdahil çok fazla güç var. Diplomatların durumu çözüme kavuşturacağını düşünüyorum" dedi.