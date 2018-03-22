Gazze'de Filistin Başbakanı'na bombalı saldırının şüphelilerine operasyon: 4 ölü

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konvoyuna 9 gün önceki Gazze ziyareti sırasında yapılan bombalı saldırının şüphelilerine Gazze'de operasyon yapıldı. Tutuklama amacıyla yapılan baskında çıkan çatışmada saldırının baş şüphelisi dahil 2 kişinin ayrıca Hamas üyesi iki güvenlik mensubunun öldüğü açıklandı.

Gazze'nin güneyindeki Nuseyrat'taki baskında yaşanan çatışma kaynaklı ölümleri Hamas kontrolündeki Gazze'deki İçişleri Bakanlığı duyurdu.

Daha önce operasyon kapsamında Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna yapılan bombalı saldırının iki şüphelisinin tutuklandığı açıklanmıştı ancak bakanlık son açıklamasında iki şüphelinin aldıkları yaralar sonucu öldüğünü belirtti.

3. şüphelinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.

Gazze İçişleri Bakanlığı baskında Hammad Ebu Sverah ve Ziad el Hovacri adlı iki güvenlik görevlisinin de öldüğünü aktardı.

Hamas dün bombalı saldırının baş şüphelisinin kimliğini 1993 doğumlu Enes Ebu Koussa olarak duyurmuştu.

Hamdallah ve konvoydaki Filistin Yönetimi İstihbarat Şefi Mecid Faraj 15 kiloluk bombayla yapılan saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Olayda 6 kişi hafif yaralanmıştı. İkinci bombanın ise patlamadığı açıklanmıştı.

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Hamas, Filistin Başbakanı'na yönelik saldırının neden yapıldığı konusunda ise bir açıklama yapmadı.

AFP'nin aktarımına göre dün Hamas mensubu bir güvenlik görevlisi soruşturmacıların 3 kişiyi sorguladığını, bunlardan 2'sinin Filistin Yönetimi'ndeki istihbarat birimlerinin üyesi olduğunu söyledi.

Bir diğer güvenlik kaynağı ise saldırının arkasında Selefi saldırganların olduğunu düşündüğünü belirtti.

Associated Press'e (AP) konuşan ölen baş şüphelinin bir yakını ise Koussa'nın hiçbir örgüte üye olmadığını ancak İslam'ın çok radikal bir yorumunu benimsediğini' söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas saldırı sonrasındaki ilk açıklamasında olaydan Hamas'ı sorumlu tuttuklarını duyurmuş, Hamas ise suçlamayı reddetmişti.