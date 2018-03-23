Rusya: Ahrar'uş Şam militanları Doğu Guta'dan ayrılıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'de yer alan tarafları uzlaştırma merkezi görevlileri ile vardıkları bir anlaşma doğrultusunda neredeyse 1.900 Ahrar'uş Şam militanın aileleri ile Doğu Guta'nın Harasta bölgesinden tahliye edildiğini açıkladı.

Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, Rusya'nın tarafları uzlaştırma merkezi yöneticilerinin Ahrar'uş Şam liderleri ile vardıkları anlaşma doğrultusunda, 1.895 militan ve ailelerinin bir insani koridor üzerinden Harasta bölgesinden tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, militanlar ve aileleri, otobüslerle İdlib'e götürülüyor. Otobüslerin güvenliğini ise, Rusya'nın tarafları uzlaştırma merkezinde görevli olan askerlerin denetiminde Suriye polisinin sağladığı belirtiliyor.

Daha önce Halep’in doğu mahallelerinden Aralık 2016'da tahliye edilen militanlar da aileleri ile İdlib’e yerleştirilmişti.

İdlib ayrıca, Astana süreci sayesinde Suriye’de oluşturulan dört gerilimi azaltma bölgesinden biri. Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran buradaki gerilimi azaltma bölgesini beraber gözetleme kararı almıştı. Anlaşma doğrultusunda Türkiye’nin İdlib’in iç bölgelerinde gözlem noktaları oluşturup güvenliği sağlaması gerekirken Rusya da bölgenin dış mahallelerinde güvenliği sağlayacaktı.