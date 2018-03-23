‘Suriye ordusu Doğu Guta’daki başarısını İHA'lara borçlu’

Suriye ordusunun Doğu Guta’daki eylemlerinin başarısının en çok keşif amaçlı modern cihazlara ve özellikle de askerlerin aktif bir şekilde kullandığı insansız hava araçlarına (İHA) bağlı olduğu bildirildi.

Doğu Guta’yı kurtarmaya yönelik yapılan bazı operasyonlarda yer alan Suriye ordusundan üst düzey bir subay, Sputnik’e verdiği demeçte İHA’ların sayesinde Suriye ordusunun komuta merkezinin Doğu Guta’daki militanların tüm tutunma noktaları, savunma tesisleri, depoları ve lojistik destek amaçlı kullandıkları yollar konusunda çok iyi bir şekilde bilgilendirildiğini söyledi.

Suriyeli Yarbay, “İHA’lar, keşif bilgilerinin alınması için çok önemli ve Suriye ordusunun başarılarına büyük katkı sağlıyor. Söz konusu araçların kullanılması sayesinde insan ve araç kayıplarını önemli ölçüde azaltabildik. Alınan bilgilere hızlı bir tepki verebilmek için komuta merkeziyle ilerleyen ordu birlikleri arasında çok sıkı bir koordinasyon kurulmuş durumda” ifadelerini kullandı.