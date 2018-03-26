Suudi Arabistan’da Patriot füzesi, meskûn bölgeye düştü

© AP Photo/ Hassan Ammar Yemen'den, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze atıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan yapılan açıklamada ise meskun bölgeye düşenin Amerikan füzesi değil, Yemen füzesinin parçaları olduğu savunuldu.

#BREAKING — First footage of #Saudi Arabian patriot missile failure and hitting capital city of Riyadh after failed attempt at intercepting a #Yemeni ballistic missile. pic.twitter.com/w7UBSvmZTb https://t.co/6gWdjPrubT — SURA (@AlSuraEnglish) 25 Mart 2018

​Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

The Aviationist, sosyal medyada yayınlanan görüntülere dikkat çekti. Videolarda, füzenin insanların çekim yaptığı yerin yakınlarına düştüğü görülüyor.