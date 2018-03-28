Barzani: IKBY topraklarının komşularımızı vurmak için kullanılmasını kabul etmiyoruz

Rudaw Türkçe'nin haberine göre, bakanlar kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Barzani "Türkiye'nin neden IKBY içine operasyon yaptığını sormadan önce bunun nedenini sormalıyız. Sebep PKK" diye konuştu.
Kurdistan Region's @PMBarzani says prior to asking why Turkey has come inside Kurdistan Region, 'We have to ask what is the reason? The reason is PKK.'— Rudaw English (@RudawEnglish) March 28, 2018
'PKK must not use our soil to attack Turkey.' pic.twitter.com/ZLkqj2yWX1
IKBY topraklarının komşu ülkelerin güvenliğine tehdit olacak şekilde kullanılmasına karşı olduklarını belirten Barzani şöyle dedi:
'BİRÇOK DEFA BUNU PKK'YA SÖYLEDİK'
The #KRG's principle is that the soil of Kurdistan Region should not be used to attack neighbouring countries, such as Iran, Turkey, Syria and elsewhere — PM @PMBarzani says during press conference. pic.twitter.com/fHxqAIRYN9— Rudaw English (@RudawEnglish) March 28, 2018
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