Barzani: IKBY topraklarının komşularımızı vurmak için kullanılmasını kabul etmiyoruz

Rudaw Türkçe'nin haberine göre, bakanlar kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Barzani "Türkiye'nin neden IKBY içine operasyon yaptığını sormadan önce bunun nedenini sormalıyız. Sebep PKK" diye konuştu.

Kurdistan Region's @PMBarzani says prior to asking why Turkey has come inside Kurdistan Region, 'We have to ask what is the reason? The reason is PKK.'



'PKK must not use our soil to attack Turkey.' pic.twitter.com/ZLkqj2yWX1 — Rudaw English (@RudawEnglish) March 28, 2018

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IKBY topraklarının komşu ülkelerin güvenliğine tehdit olacak şekilde kullanılmasına karşı olduklarını belirten Barzani şöyle dedi:

'BİRÇOK DEFA BUNU PKK'YA SÖYLEDİK'

© AA/ Ali Balıkçı Yıldırım ile İbadi telefonda görüştü

The #KRG's principle is that the soil of Kurdistan Region should not be used to attack neighbouring countries, such as Iran, Turkey, Syria and elsewhere — PM @PMBarzani says during press conference. pic.twitter.com/fHxqAIRYN9 — Rudaw English (@RudawEnglish) March 28, 2018

"Bizim bu konuda bir prensibimiz var. Hiçbir şekilde Irak Kürdistan'ı topraklarının komşularımızı vurmak ve güvenliklerini tehlikeye atmak için kullanılmasını kabul etmiyoruz. Bu prensip Türkiye, İran, Suriye ve her taraf için geçerli. Hiç bir şekilde topraklarımızın bu ülkelere yönelik tehdit ve kargaşa için kullanılmasını istemiyoruz. Maalesef, birçok defa bunu PKK'ya da söyledik. 'Bu toprakları kullanıp, gidip Türkiye'de eylem yaparak geri dönmenizi kabul etmiyoruz' dedik. Bunun böyle olmasını sağlayan sebepler var ve bu sebeplerin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde çözümden de bahsedilemez."