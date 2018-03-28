Suudi Veliahtı: Müttefikler istediği için Sovyetlere karşı Vahabiliği yaydık

Washington Post'tan Karen De Young'a konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Soğuk Savaş döneminde ABD'nin talepleri üzerine Sovyetlere karşı Vahabiliği yaymaya başladıklarını söyledi.

ABD'ye iki haftalık bir ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Amerikan medyasına verdiği demeçlerde, 'Soğuk Savaş sırasında Washington'ın talebiyle komünizme karşı Vahabiliği yaymaya başladıkları' mesajını verdi.

Suudi Veliaht Prensi'nin bu konudaki açıklamalarını Washington Post gazetesinden Karen De Young aktardı.

WP: KÜRESEL TERÖRİZMİN KAYNAĞI OLARAK GÖSTERİLEN VAHABİLİK

Habere göre Suudi Arabistan'ın egemen ideolojisi olan ve bazı kesimler tarafından küresel terörizmin temel kaynağı olarak gösterilen Vahabiliğin Suudi finansmanıyla yayılmasıyla ilgili soru üzerine, MbS, küresel çapta cami ve medreselere yatırım yapmalarının kökenlerinin Soğuk Savaş'a uzandığını belirtti.

PRENS: KAYNAKLARIMIZI SEFERBER ETMEMİZİ İSTEDİLER

Veliaht Prens, Sovyetler Birliği'nin Müslüman ülkelerle ilişkileri ilerletmesini engellemek için müttefiklerin Suudi Arabistan'dan kaynaklarını seferber etmesini istediklerini aktardı.

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Takip eden Suudi hükümetlerinin bu işle uğraşırken ipin ucunu kaçırdığını dile getirip ''Şimdi her şeyi geri toplamamız lazım'' diyen MbS, Vahabiliği yayma faaliyetlerinin finansmanının artık hükümet değil, Suudi merkezli vakıflar tarafından sağlandığını sözlerine ekledi.

Dün New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından ağırlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi, BM'ye bağış çeki takdim etti. MbS bugün de ABD'deki Yahudi lobisinin önde gelenleriyle biraraya gelecek.