İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze yorumu: Onlara çiçek dağıtmamız gerektiğini sanıyorlar

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Liberman, şunları kaydetti:
חיילי צה"ל הדפו את פעילי הזרוע הצבאית של החמאס בנחישות ובמקצועיות, בדיוק כפי שציפינו מהם. אני מגבה אותם באופן מלא. בזכותם חגגנו את ליל הסדר בביטחון. אינני מבין את מקהלת הצבועים שרוצה ועדת חקירה. הם התבלבלו וחשבו שהחמאס אירגן אתמול את פסטיבל וודסטוק ואנחנו צריכים לחלק להם פרחים.— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 31 Mart 2018
"Askerlerimiz sayesinde Hamursuz Bayramı'nı güven içinde kutladık. Soruşturma komisyonu isteyen iki yüzlüler korosunu anlamıyorum. Bunlar karıştırdılar. Hamas'ın dün müzik festivali düzenlediğini ve onlara çiçek dağıtmamız gerektiğini sanıyorlar."
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