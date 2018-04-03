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    israil askerleri

    İsrail ordusundan Filistinlilere: Suudi alimleri dinleyin, eylem yapmayın

    © REUTERS/ Mussa Qawasma
    Ortadoğu
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    İsrail ordusu, Filistinlileri protesto gösterilerinden vazgeçirmek için Suudi Arabistanlı alimlerin fetvalarına işaret etti.

    İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, Filistinlilerin "Toprak Günü" münasebetiyle düzenlediği "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini "Kaos Yürüyüşü" olarak niteledi.

    Tel Aviv'de İsrail'in Gazze saldırısı protesto edildi
    © AA/
    İsrailliler, İsrail ordusunun Gazze'deki tutumunu protesto etti
    Adraee, çarşamba günü paylaştığı görüntülü mesajında Suudi alimlerin açıklamalarına atıfta bulunarak Filistinlilere gösteri düzenlememe çağrısında bulundu.

    'PROTESTO, MÜSLÜMANLARIN İŞLERİNDEN DEĞİLDİR'

    Suudi Arabistan Yüksek Alimler Heyeti ile İlmi Araştırmalar ve Fetva Konseyi üyesi Salih bin Fevezan el-Fevezan'ın "Gösteri ve protestolar Müslümanların işlerinden değildir" şeklindeki fetvasından alıntılar yapan Adraee, yine Suudi Arabistan'ın önde gelen alimlerinden Muhammed Bin Salih el-Useymin'in fetvalarına atıfta bulunarak Filistinlileri işgal karşıtı gösterilere katılmamaya çağırdı.

    Kuran-ı Kerim ayetlerini de sözlerine alet eden Adraee, Hamas'ın Filistinli kadın ve çocukları tehlikeye sürüklediğini öne sürdü.

    'İSRAİL'E KARŞI SAVAŞMAK CAİZ DEĞİL'

    Gazze İsrail sınırı protesto çatışma
    © REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa
    Filistin yönetimi Gazze sınırındaki olaylar için BM'ye başvuruyor
    Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdulaziz Al Şeyh de daha önce katıldığı bir televizyon programına telefonla bağlanan izleyicinin Temmuz 2017'de Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylarla ilgili sorusuna verdiği cevapta, "İsrail'e karşı savaşmanın caiz olmadığını, Hamas'ın terör örgütü olduğunu ve Hizbullah'a karşı İsrail ordusuyla iş birliği yapılabileceğini" ifade etmişti.

    İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara da Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Al Şeyh'i bu yöndeki fetvasından dolayı tebrik ederek ülkesine davet etmiş ve yüksek düzeyli bir saygı ile karşılanacağını belirtmişti.

    Suudi Arabistan'ın Riyad gazetesi de aynı şekilde Ağustos 2017'deki bir sayısında Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamış ve gazetenin manşetine taşımıştı.

    Etiketler:
    Avichay Adraee, Suudi Arabistan, Gazze, Filistin, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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