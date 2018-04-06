Suudi Veliaht Prensi'nin yeni planı: Katar'ı karadan koparıp ada haline getirecek

Arab News sitesi, Suudi Arabistan'ın Arapça yayın yapan kaynaklarına dayanarak, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) yeni bir turizm projesini duyurdu.
#Saudis to adopt Salwa canal project along the border with #Qatar that will turn #Doha into an island #SaudiArabia#Qatar pic.twitter.com/cfko6ZJbjf— Forsan News EN (@Fnews_english) 5 Nisan 2018
Proje, Suudi Arabistan'ın doğu yakasından Katar sınırını da kapsayacak şekilde deniz kanalı geçmesini içeriyor. Bu da Katar'ın anakarayla bağlantısının kopmasıyla ada haline gelmesi anlamını taşıyor.
Saudi Arabia plans to build a canal through its land border with #Qatar. The canal will have a commercial nature: hotels, innocent passage (commercial ships).— Abdullah Al Henaki (@AlHenakiA) 5 Nisan 2018
— Strategically, avoiding the Strait of Hormuz, cutting land border with #Qatar. https://t.co/i2XQlvNUoD pic.twitter.com/ez0l68iqdc
Bunun önündeki tek engel olan Katar'ın ada haline getirilerek betraraf edilmesi planı, bölgedeki diğer Körfez krallıkları arasında ticaret ve turizmin patlama yapacağı savıyla savunuluyor.
Tabii henüz Katar'in fikrini soran olmamış.
What kind of a heading is this @arabnews. #SaudiArabia imagination is seems walking in nightmare. #Qatar will be an island if this structure considered decades ago. #MBS wake-up before things goes wrong. pic.twitter.com/UcPRsZBNRB— HAFEEZ_AJ (@HAF_AJ) 6 Nisan 2018
ONAY ALIRSA 12 AY İÇİNDE TAMAMLANABİLİR
Başlangıç maliyeti 2.8 milyar dolar olarak hesaplanan projeyi 9 şirketli bir Suudi yatırım konsorsiyomu üstlenmiş gözüküyor.
Hayata geçmesi için resmi onay ve ruhsat verilmesi bekleniyor.
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