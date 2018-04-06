Suudi Veliaht Prensi'nin yeni planı: Katar'ı karadan koparıp ada haline getirecek

Suudi Arabistan, hazirandan beri abluka ve yaptırıma aldığı Katar'ı şimdi de çılgın bir kanal projesiyle kara bağlantısını kesip ada haline getirmeyi planlıyor.

Arab News sitesi, Suudi Arabistan'ın Arapça yayın yapan kaynaklarına dayanarak, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) yeni bir turizm projesini duyurdu.

Proje, Suudi Arabistan'ın doğu yakasından Katar sınırını da kapsayacak şekilde deniz kanalı geçmesini içeriyor. Bu da Katar'ın anakarayla bağlantısının kopmasıyla ada haline gelmesi anlamını taşıyor.

Saudi Arabia plans to build a canal through its land border with #Qatar. The canal will have a commercial nature: hotels, innocent passage (commercial ships).

— Strategically, avoiding the Strait of Hormuz, cutting land border with #Qatar. https://t.co/i2XQlvNUoD pic.twitter.com/ez0l68iqdc — Abdullah Al Henaki (@AlHenakiA) 5 Nisan 2018

Kanalın, Salva'dan Havr el Udeyd'e uzanması, yani Suudi Arabistan'ın doğu yakası boyunca hiçbir kesintiye uğramadan ilerlemesi öngürülüyor.

Bunun önündeki tek engel olan Katar'ın ada haline getirilerek betraraf edilmesi planı, bölgedeki diğer Körfez krallıkları arasında ticaret ve turizmin patlama yapacağı savıyla savunuluyor.

Tabii henüz Katar'in fikrini soran olmamış.

What kind of a heading is this @arabnews. #SaudiArabia imagination is seems walking in nightmare. #Qatar will be an island if this structure considered decades ago. #MBS wake-up before things goes wrong. pic.twitter.com/UcPRsZBNRB — HAFEEZ_AJ (@HAF_AJ) 6 Nisan 2018

ONAY ALIRSA 12 AY İÇİNDE TAMAMLANABİLİR

60 kilometre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olması planlanan kanalın, sadece 12 ay içinde tamamlanabileceği söyleniyor.

Başlangıç maliyeti 2.8 milyar dolar olarak hesaplanan projeyi 9 şirketli bir Suudi yatırım konsorsiyomu üstlenmiş gözüküyor.

Hayata geçmesi için resmi onay ve ruhsat verilmesi bekleniyor.