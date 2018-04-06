AA: ABD'de yeni bakan göreve başlayana kadar Menbiç görüşmeleri beklemeye alındı

AA'nın aktardığına göre diplomatik kaynaklar, ABD ile Menbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni dışişleri bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı.

Yine diplomatik kaynaklara göre Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurdu ama bu noktalar Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmuyor.