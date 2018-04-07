İran Dışişleri: Suudi siyaseti hüzünlü bir trajedidir

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) iki haftalık ABD ziyaretinde İsrail'i tanıma anlamına gelen açıklamalar yapması ve İran'a karşı İsrail'le pek çok ortak çıkarları olduğundan söz etmesine Tahran'dan çok sert tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Veliaht Prensi'nin Time dergisine verdiği mülakata yanıt verdi.

Kasımi, ''Kötü niyetli Suudi Veliahtı'nın kibri haddini aşmaktadır ve tedavi edilemez bir hastalığa dönüşmektedir. Kendisi hanedan içindeki güç savaşı içinde Amerika’nın ve son zamanlarda Siyonist rejimin desteğini sağlamak için halkının milyarlarca dolarını ödemenin yanında en komik ve utanılacak sözleri dile getiriyor''dedi.

MbS'den ''İsim ve güç peşinde olan bu yeni yetme, gözlerini tüm tarihi gerçeklere bağlamakta'' diye söz eden İran Dışişleri Sözcüsü ''Gözlerini 70 yıllık İsrail'in cinayetlerine bağlayarak Filistin ülküsüne açık bir hıyanetle bu gayrı meşru rejimi tanımaktan söz etmektedir'' yorumunu yaptı.

Kasimi şu çıkışı yaptı:

''Bu sözler kendisinin ne tarih okuduğunu ne de coğrafya bildiğini, ne halkının ülkülerini, ne dünyanın hürriyet yanlılarının ülkülerini bildiğini ne de İslam ümmeti ve Filistin milletine reva görülen zulümden bir şey anladığını gösteriyor. Bu sözler kendisinin dostu ve düşmanını bilmediğini gösteriyor.''

'Son yıllardaki tüm komploların, IŞİD gibi terörist ve radikal grupların İslam dünyasında ayrışma ve nifak yaratmak, Filistin ülküsünü unutturmak için planlandığını' savunan İranlı sözcü, 'bu kadar zilletin bu tarihi geri dönüş sahiplerine kötü sonuçları olacağını ve Arabistan'ın alnında kara bir leke olarak kaydedileceğini' ileri sürdü.