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    Saddam Hüseyin'in sağ kolu İzzet İbrahim el Duri

    'Öldü' denilen Saddam'ın sağkolu yeniden 'ortaya çıktı'

    © AP Photo/ Jassim Mohammed, File
    Ortadoğu
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    ABD işgaliyle Irak'ta Baas rejiminin devrilmesinin 15. yıldönümünde Saddam Hüseyin'in sağ kolu İzzet İbrahim el Duri'nin Facebook'ta canlı yayımlanan bir videoda boy göstermesi şaşkınlıkla karşılandı. Zira Nisanda 2015'te Duri'nin Irak güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü haberi ceset fotoğraflarıyla desteklenmişti.

    İzzet İbrahim El Duri
    © AFP 2018/ Arşiv
    Saddam Hüseyin'in sağ kolu Duri öldürüldü
    Saddam Hüseyin'in 2006'da idam edilmesinin ardından kendini 'Irak Devlet Başkanı' ve 'Baas Partisi Genel Sekreteri' ilan eden İzzet İbrahim el Duri'nin, Nakşibendi Ordusu adında örgüt kurup IŞİD'in 'askeri beyni' haline geldiği iddia edilirken 2015'te çatışmada öldürüldüğü haberi geldi.

    Ancak Baas partisinin kuruluşunun 71. yıldönümü vesilesiyle cumartesi günü Facebook'tan canlı yayımlanan bir videoda, kızıl bıyıklarıyla meşhur Duri yeniden ortaya çıktı.

    Daha sonra Facebook'tan kaldırılan videoda, 75 yaşındaki 'Baas lideri', siyasete dinin karıştırılmasını kınadı. 

    Irak'taki çatışmalar sırasında öldürülen devrik lider Saddam Hüseyin'in yardımcısı İzzet İbrahim el Duri'nin cenazesi
    © AP Photo/ Hadi Mizban
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    ''Kötü Safeviler (İran) ve aşırılıkçı Selefiler, kendilerini din adına yaşamları mahveden canavarlara dönüştürdüler. Onlar dine ait değil. Biz Baas olarak Farsi Safevileren farklı olarak dinle iş yapılmasına karşıyız'' diyen Duri şöyle devam etti:

    ''Baas halkın tam egemenliğine inanır. Her türlü egemenliğin kaynağı halktır. Özgür ulusunun iradesini temsil etmiyorsa devletin hiçbir kutsallığı ya da değeri yoktur.''

    'İRAN'A KARŞI SUUDİ ARABİSTAN'A BÜYÜK UMUT BAĞLADIK'

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    © AFP 2018/ Mohammed SAWAF
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    Saddam döneminde Devrim Komuta Konseyi Başkan Yardımcısı olan Duri, 'Baasçı gençliğe' ayaklanma çağrısı yaptı ve halkın zihniyet, ideoloji, ahlak, ekonomi, sağlık ve bilim düzeyinin yükselmesi için partisinin elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

    Ortadoğu'da 'İran'ın nüfuzunun artmasını' kınayan, 'Irak, Suriye ve Yemen'in doğrudan İran işgali altında olduğunu' öne süren Duri ''Bu yüzden bizim ilk hedefimiz olacaklar'' tehdidinde bulunurken 'Suudi Arabistan'ın yardımına büyük umut bağladıklarını' belirtti.

    Musul'da IŞİD militanları
    © AP Photo/
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    IRAK HÜKÜMETİNİ TEHDİT ETTİ

    IŞİD'le savaşta kurtarılan kentlerle ilgili Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin 'Felluce, Ramadi, Tikrit ve Musul'un yıkılıp halkının katledilmesi emrini verdiğini' öne süren 'Baas lideri', Iraklı esirler serbest bırakılmaz ve Baas yetkililerin el konulan mal varlıkları serbest bırakılmazsa Irak hükümetine savaş açma, İran ile Irak hükümetini destekleyen diğer ülkelerin çıkarlarını hedef alma tehdidi savurdu.

    Geçen ay Irak hükümeti, Saddam Hüseyin ile rejiminden 4200 yetkiliye ait mal varlıklarına el koymuştu.

    İzzet İbrahim El Duri
    © AFP 2018/ Arşiv
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    77 dakikalık konuşmasında Rusya ile ABD'nin Suriye'yi işgal ettiğinden de söz eden Irak'ın eski 2 numarası, tüm Arapları İsrail ile müttefiği ABD'ye karşı harekete geçmeye, her iki ülkeyle diplomatik ve ekonomik dahil tüm ilişkileri kesmeye çağırdı. ABD'nin ve İran'ın tehditlerine karşı tüm Araplara birleşme çağrısı yaparken ''(ABD Başkanı) Donald Trump Kıyamet Günü'ne kadar İran'a saldıramaz'' dedi.

    WIKIPEDIA ÖLÜM TARİHİNİ KALDIRDI

    Duri, 2015'teki ölüm haberine rağmen 2016'da da Suudilerin el Arabiya kanalına gönderilen bir videoda boy göstermişti. Cumartesi günkü videonun ardından Wikipedia, Duri için açılan başlıktaki ölüm tarihini kaldırdı.

    Etiketler:
    El Arabiya, Facebook, IŞİD, Nakşibendi Ordusu, Devrim Komuta Konseyi, Baas, Donald Trump, Haydar İbadi, İzzet İbrahim El Duri, Saddam Hüseyin, Irak
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