'Öldü' denilen Saddam'ın sağkolu yeniden 'ortaya çıktı'

© AFP 2018/ Arşiv Saddam Hüseyin'in sağ kolu Duri öldürüldü

Saddam Hüseyin'in 2006'da idam edilmesinin ardından kendini 'Irak Devlet Başkanı' ve 'Baas Partisi Genel Sekreteri' ilan eden İzzet İbrahim el Duri'nin, Nakşibendi Ordusu adında örgüt kurup IŞİD'in 'askeri beyni' haline geldiği iddia edilirken 2015'te çatışmada öldürüldüğü haberi geldi.

Ancak Baas partisinin kuruluşunun 71. yıldönümü vesilesiyle cumartesi günü Facebook'tan canlı yayımlanan bir videoda, kızıl bıyıklarıyla meşhur Duri yeniden ortaya çıktı.

Daha sonra Facebook'tan kaldırılan videoda, 75 yaşındaki 'Baas lideri', siyasete dinin karıştırılmasını kınadı.

''Kötü Safeviler (İran) ve aşırılıkçı Selefiler, kendilerini din adına yaşamları mahveden canavarlara dönüştürdüler. Onlar dine ait değil. Biz Baas olarak Farsi Safevileren farklı olarak dinle iş yapılmasına karşıyız'' diyen Duri şöyle devam etti:

''Baas halkın tam egemenliğine inanır. Her türlü egemenliğin kaynağı halktır. Özgür ulusunun iradesini temsil etmiyorsa devletin hiçbir kutsallığı ya da değeri yoktur.''

'İRAN'A KARŞI SUUDİ ARABİSTAN'A BÜYÜK UMUT BAĞLADIK' © AFP 2018/ Mohammed SAWAF Körfez Savaşı'ndan beri bir ilk: Irak, Suudi milli takımını ağırlıyor

Saddam döneminde Devrim Komuta Konseyi Başkan Yardımcısı olan Duri, 'Baasçı gençliğe' ayaklanma çağrısı yaptı ve halkın zihniyet, ideoloji, ahlak, ekonomi, sağlık ve bilim düzeyinin yükselmesi için partisinin elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Ortadoğu'da 'İran'ın nüfuzunun artmasını' kınayan, 'Irak, Suriye ve Yemen'in doğrudan İran işgali altında olduğunu' öne süren Duri ''Bu yüzden bizim ilk hedefimiz olacaklar'' tehdidinde bulunurken 'Suudi Arabistan'ın yardımına büyük umut bağladıklarını' belirtti.

© AP Photo/ Saddam'ın sağ kolu El-Duri'nin kurduğu Nakşibendi Ordusu da Musul'da IŞİD'e cephe aldı

IŞİD'le savaşta kurtarılan kentlerle ilgili Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin 'Felluce, Ramadi, Tikrit ve Musul'un yıkılıp halkının katledilmesi emrini verdiğini' öne süren 'Baas lideri', Iraklı esirler serbest bırakılmaz ve Baas yetkililerin el konulan mal varlıkları serbest bırakılmazsa Irak hükümetine savaş açma, İran ile Irak hükümetini destekleyen diğer ülkelerin çıkarlarını hedef alma tehdidi savurdu.

Geçen ay Irak hükümeti, Saddam Hüseyin ile rejiminden 4200 yetkiliye ait mal varlıklarına el koymuştu.

77 dakikalık konuşmasında Rusya ile ABD'nin Suriye'yi işgal ettiğinden de söz eden Irak'ın eski 2 numarası, tüm Arapları İsrail ile müttefiği ABD'ye karşı harekete geçmeye, her iki ülkeyle diplomatik ve ekonomik dahil tüm ilişkileri kesmeye çağırdı. ABD'nin ve İran'ın tehditlerine karşı tüm Araplara birleşme çağrısı yaparken ''(ABD Başkanı) Donald Trump Kıyamet Günü'ne kadar İran'a saldıramaz'' dedi.

WIKIPEDIA ÖLÜM TARİHİNİ KALDIRDI

Duri, 2015'teki ölüm haberine rağmen 2016'da da Suudilerin el Arabiya kanalına gönderilen bir videoda boy göstermişti. Cumartesi günkü videonun ardından Wikipedia, Duri için açılan başlıktaki ölüm tarihini kaldırdı.