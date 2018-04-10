Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Duma'ya uzman ekip gönderecek

Konuya ilişkin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) yapılan açıklamada, "Bugün OPCW'nin Teknik Sekreterliği, Suriye Arap Cumhuriyeti'nden intikale ilişkin gerekli tertibatı yapması talep edildi. Söz konusu gelişme, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun Duma'da kimyasal silah kullanıldığına dair iddiaların araştırılmasına ilişkin talebiyle birlikte gerçekleşti. Ekip, Suriye'ye kısa sürede intikal için hazırlanıyor" ifadesi kullanıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'ye bağlı OPCW'yi Duma'da iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturması için ekip göndermeye davet ettiklerini duyurmuştu. OPCW'yi resmen davet ettiklerini ve iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturmasına yardımcı olacaklarını belirten Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'ye bağlı kuruma, 'tam bir şeffaflık içinde çalışması ve güvenilir, somut kanıtlara dayanması' çağrısı yapmıştı.