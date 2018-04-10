Kayıt
19:02 10 Nisan 2018
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    A car arrives at the headquarters of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, in The Hague, Netherlands.

    Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Duma'ya uzman ekip gönderecek

    © AP Photo/ Peter Dejong
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'nin Duma bölgesine ekip göndereceği bildirildi. Şam hükümeti, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne Duma'da kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddiaları incelemesi için davet göndermişti.

    Şam Doğu Guta Duma 11 Mart 2018
    © REUTERS/ Bassam Khabieh
    Suriye: Duma'da kimyasal saldırı iddiasını soruşturması için OPCW'yi davet ettik
    Konuya ilişkin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) yapılan açıklamada, "Bugün OPCW'nin Teknik Sekreterliği, Suriye Arap Cumhuriyeti'nden intikale ilişkin gerekli tertibatı yapması talep edildi. Söz konusu gelişme, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun Duma'da kimyasal silah kullanıldığına dair iddiaların araştırılmasına ilişkin talebiyle birlikte gerçekleşti. Ekip, Suriye'ye kısa sürede intikal için hazırlanıyor" ifadesi kullanıldı.

    Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'ye bağlı OPCW'yi Duma'da iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturması için ekip göndermeye davet ettiklerini duyurmuştu. OPCW'yi resmen davet ettiklerini ve iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturmasına yardımcı olacaklarını belirten Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'ye bağlı kuruma, 'tam bir şeffaflık içinde çalışması ve güvenilir, somut kanıtlara dayanması' çağrısı yapmıştı.

    İlgili konular:

    Lavrov: Kimyasal saldırı iddialarının soruşturulması için OPCW uzmanlarına güvenlik garantisi sunmaya hazırız
    Peskov: ABD, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin gerçeklerle yüzleşmeyi reddediyor
    Suriye’nin BM Temsilcisi: Türkiye, teröristlere kimyasal silah sağlıyor
    Etiketler:
    Kimyasal saldırı, Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Duma, Rusya, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu
    112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu
    Karikatür
    Rusya'dan OPCW'ye Duma daveti
    TİLDA
    Kornet tanksavar füze sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam